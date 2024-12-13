Crie um vídeo tutorial envolvente de 1 minuto para novos contratados, demonstrando o uso eficiente da nossa ferramenta interna de gravação de tela. O público-alvo são todos os funcionários que precisam capturar atividades na área de trabalho, e o estilo visual deve ser nítido e profissional, utilizando um passo a passo na tela acompanhado por uma trilha de áudio clara e encorajadora. Utilize a geração de narração do HeyGen para uma narração consistente e ative Legendas para melhorar a acessibilidade em uma demonstração do editor de vídeo AI.

