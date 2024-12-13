A HeyGen ajuda a fomentar uma cultura de trabalho positiva ao fornecer uma plataforma de criação de vídeos com tecnologia AI para produzir facilmente vídeos de destaque de colaboradores e saudações de aniversário de trabalho. Esses vídeos personalizados, completos com geração de narração, melhoram significativamente os esforços de engajamento e reconhecimento dos colaboradores.