A HeyGen fornece um conjunto completo de ferramentas impulsionadas por IA, incluindo legendas automáticas, texto-para-fala de IA para narrações profissionais e controles de branding para garantir que seus vídeos de reconhecimento de funcionários sejam polidos e consistentes. Nosso abrangente criador de vídeos online suporta todas as suas necessidades criativas, desde um vídeo de boas-vindas a um novo funcionário até um vídeo de funcionário do mês.