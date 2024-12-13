Gerador de Explicador de Processos de Funcionários: Simplifique o Treinamento de RH

Simplifique o treinamento de RH e a integração de funcionários com nosso gerador de vídeos explicativos AI. Transforme seus roteiros em vídeos envolventes usando texto para vídeo a partir do roteiro.

Crie um vídeo profissional de 60 segundos para novos contratados e profissionais de RH, detalhando os passos cruciais do processo de integração de funcionários usando um estilo visual limpo e informativo e uma narração em AI calma e autoritária. Este vídeo "Gerador de Explicador de Processos de RH" deve aproveitar a geração de narração da HeyGen para garantir áudio consistente e de alta qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos para funcionários existentes e líderes de equipe, ilustrando um Procedimento Operacional Padrão (POP) comum com gráficos envolventes e um avatar AI animado. Este "Gerador de Explicador com AI" deve demonstrar claramente os passos, utilizando os avatares AI da HeyGen para tornar as instruções mais pessoais e memoráveis.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para todos os funcionários, explicando um processo interno simples, como a submissão de um relatório de despesas, apresentado com ícones animados amigáveis e texto acessível. Este guia de "Criação de Conteúdo Fácil" precisa de informações claras e facilmente digeríveis e deve incorporar legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo rápido de 50 segundos para chefes de departamento e gerentes de treinamento, fornecendo uma visão geral de um novo módulo de treinamento. O estilo visual deve ser casual de negócios e consistente, enfatizando os modelos e cenas da HeyGen para implantação rápida e soluções de treinamento escaláveis.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicador de Processos de Funcionários

Transforme facilmente procedimentos complexos de RH e materiais de treinamento em vídeos explicativos claros e envolventes, simplificando a compreensão dos funcionários e aumentando a retenção.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Explicativo
Comece criando ou colando seu roteiro. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente a base para seu explicador de processos de funcionários, facilitando a criação de conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Talento
Selecione entre uma ampla gama de modelos profissionais e escolha um avatar AI para apresentar seu explicador. Isso traz instantaneamente seu roteiro à vida com visuais envolventes.
3
Step 3
Adicione Personalização e Acabamento
Enriqueça seu vídeo com imagens, vídeos e músicas relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque. Use o editor de arrastar e soltar para personalizar cenas e refinar sua mensagem.
4
Step 4
Exporte para Treinamento Escalável
Gere seu vídeo final de explicador de processos de funcionários, completo com legendas automáticas geradas. Exporte seu vídeo de alta qualidade para facilitar o treinamento escalável em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos

.

Desconstrua processos complexos de funcionários, políticas de RH e POPs em vídeos explicativos facilmente compreensíveis e digeríveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a geração de explicadores de processos de RH?

A HeyGen funciona como um Gerador de Explicador de Processos de RH intuitivo, permitindo que você simplifique o treinamento de RH transformando texto em vídeos envolventes. Você pode criar conteúdo eficaz de integração de funcionários usando avatares AI realistas e texto para vídeo a partir do roteiro.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos explicativos AI fácil?

A HeyGen é um gerador de vídeos explicativos AI projetado para Criação de Conteúdo Fácil com seu editor de arrastar e soltar amigável e uma extensa biblioteca de modelos profissionais. Isso capacita qualquer pessoa a produzir vídeos explicativos de alta qualidade sem esforço.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento de funcionários escaláveis?

Sim, a HeyGen permite treinamento escalável fornecendo ferramentas para gerar rapidamente vídeos de treinamento de funcionários e POPs com qualidade consistente. Utilize narração AI e legendas automáticas para alcançar um público mais amplo de forma eficiente.

Quais características específicas tornam a HeyGen um Gerador de Explicador com AI eficaz?

A HeyGen é um Gerador de Explicador com AI que usa inteligência artificial avançada para transformar roteiros em vídeos dinâmicos. Ela apresenta avatares AI realistas, funcionalidade de texto para vídeo a partir do roteiro e geração sofisticada de narração para dar vida ao seu conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo