Sim, o HeyGen é projetado como um "criador de vídeos de IA" acessível para todos, independentemente da habilidade técnica. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos com recursos como avatares de IA, Texto-para-vídeo a partir de roteiro e uma robusta Biblioteca de Mídia, tornando a produção de vídeos profissionais direta para comunicação interna.