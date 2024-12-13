Criador de Vídeos de Políticas para Funcionários para Conformidade Simples de RH

Crie rapidamente atualizações de políticas envolventes com avatares de IA, garantindo comunicação clara e aumentando a compreensão dos funcionários.

Crie um vídeo de 45 segundos para todos os funcionários, explicando uma nova atualização da política de trabalho remoto com um estilo visual e de áudio profissional, mas amigável, incorporando texto claro na tela e música de fundo suave para melhorar a comunicação interna. Utilize a geração de Narração do HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos direcionado a novos contratados e funcionários existentes, destacando vídeos essenciais de treinamento em conformidade sobre privacidade de dados. O estilo visual deve ser acessível, com gráficos ilustrativos, e o tom de áudio calmo e tranquilizador, apresentando um avatar de IA para apresentar as informações de forma clara e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para gerentes e líderes de equipe, simplificando a complexa política de licenças da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, com visuais animados e música de fundo animada, tornando o conteúdo fácil de digerir, e aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para produção rápida.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de boas-vindas de 50 segundos voltado para novos funcionários, apresentando os princípios fundamentais da Comunicação de RH da empresa. Este vídeo de integração deve ter um estilo visual acolhedor e convidativo, com filmagens de alta qualidade, acompanhado por uma trilha sonora inspiradora, e construído usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen para um visual profissional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona um criador de vídeos de políticas para funcionários

Simplifique a comunicação de RH e garanta conformidade com vídeos de políticas envolventes. Crie facilmente conteúdo profissional para integração e atualizações em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando sua mensagem de política. Cole seu texto no editor, e nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro o preparará para a produção de vídeo, garantindo clareza e precisão para seu público.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas. Esses apresentadores articularão os detalhes de sua política com voz natural, tornando informações complexas mais fáceis de digerir.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Personalize seu vídeo com imagens, vídeos e fundos relevantes de nossa extensa Biblioteca de Mídia. Aplique as cores e o logotipo da sua marca para manter uma imagem consistente da empresa.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com legendas automáticas para acessibilidade e gere-o em vários formatos de proporção. Compartilhe facilmente seus vídeos de treinamento em conformidade através dos canais de comunicação interna para informar sua equipe de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Reforce a Cultura e os Valores da Empresa

.

Utilize conteúdo de vídeo envolvente para fomentar um ambiente de trabalho positivo e comunicar valores essenciais da empresa e diretrizes comportamentais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de políticas para funcionários?

O HeyGen atua como um "criador de vídeos de políticas para funcionários" intuitivo, permitindo que as equipes de RH produzam rapidamente "comunicação interna" envolvente e "vídeos de treinamento em conformidade". Utilize avatares de IA e Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar políticas complexas em conteúdo de vídeo claro e impactante sem esforço.

Que tipos de vídeos de Comunicação de RH o HeyGen pode ajudar a produzir?

O HeyGen é um versátil "criador de vídeos de RH" que apoia a criação de uma ampla gama de vídeos de "Comunicação de RH", incluindo "vídeos de integração" dinâmicos, "vídeos de recrutamento" informativos e "atualizações de políticas" essenciais. Seus modelos de vídeo e legendas automáticas simplificam a produção para qualquer necessidade de RH.

O HeyGen é um criador de vídeos de IA eficaz para usuários não técnicos?

Sim, o HeyGen é projetado como um "criador de vídeos de IA" acessível para todos, independentemente da habilidade técnica. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos com recursos como avatares de IA, Texto-para-vídeo a partir de roteiro e uma robusta Biblioteca de Mídia, tornando a produção de vídeos profissionais direta para comunicação interna.

O HeyGen suporta a criação de vídeos de treinamento em conformidade multilíngues?

Absolutamente, o HeyGen facilita a criação de "vídeos de treinamento em conformidade" abrangentes com geração robusta de Narração e legendas automáticas em vários idiomas. Isso garante que suas "atualizações de políticas" críticas alcancem efetivamente uma base diversificada de funcionários, melhorando a comunicação interna em toda a sua organização.

