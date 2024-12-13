Gerador de Vídeos de Políticas para Funcionários: Rápido, Fácil e Eficaz

Crie vídeos de políticas claros e profissionais rapidamente usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma comunicação eficiente de RH.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo essencial de treinamento de conformidade de 60 segundos para todos os funcionários da empresa, focando em uma nova regulamentação de privacidade de dados, entregue com um tom visual sério e autoritário e uma narração clara e profissional. Este vídeo deve explicar sucintamente os pontos críticos e responsabilidades, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir a articulação precisa da linguagem legal complexa, servindo como um gerador de vídeo de IA robusto para requisitos regulatórios.
Prompt de Exemplo 2
Buscando um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos voltado para melhorar a comunicação de RH para todos os funcionários sobre uma nova iniciativa da empresa, apresentando um estilo visual brilhante e moderno com gráficos em movimento envolventes e uma trilha sonora amigável e encorajadora. Aproveite a geração de Narração da HeyGen para articular mensagens-chave de forma clara e concisa, tornando informações complexas digeríveis e visualmente atraentes para garantir o máximo engajamento dos funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento abrangente de 50 segundos para líderes departamentais sobre a implementação de um novo software, apresentando informações com uma abordagem visual clara e passo a passo usando gravações de tela e narrações profissionais. Projetado para treinadores internos, este vídeo deve incorporar o amplo suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para enriquecer visuais com imagens relevantes e B-roll, aprimorando a qualidade instrucional geral e garantindo um resultado polido e profissional para um aprendizado eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Políticas para Funcionários

Crie facilmente vídeos de políticas para funcionários que sejam profissionais e envolventes. Equipe sua equipe de RH para entregar informações claras e consistentes que aumentem a compreensão e garantam a conformidade.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Políticas
Transforme seu texto detalhado em conteúdo de vídeo dinâmico usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro, tornando simples a articulação de políticas complexas.
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para servir como seu apresentador na tela, garantindo uma entrega profissional e envolvente de sua política para funcionários.
Step 3
Personalize para Sua Marca
Aplique a identidade única da sua empresa com os controles de Branding da HeyGen, integrando logotipos e cores para manter Visuais Consistentes com a Marca em seus vídeos de políticas.
Step 4
Exporte e Distribua
Gere seus vídeos finais de políticas para funcionários com legendas automáticas, prontos para distribuição para apoiar o treinamento abrangente de conformidade em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova uma Cultura Positiva no Local de Trabalho através da Comunicação de RH

Use vídeos de IA envolventes para comunicar valores da empresa, diretrizes éticas e inspirar a adesão às políticas do local de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de políticas e treinamentos para funcionários?

A HeyGen revoluciona a produção de vídeos de políticas e treinamentos para funcionários ao utilizar tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA. Com avatares de IA personalizáveis e funcionalidade fácil de Texto-para-vídeo, as organizações podem criar de forma eficiente conteúdos de treinamento de conformidade envolventes e consistentes para melhorar a comunicação de RH.

O que torna a HeyGen uma ferramenta eficiente para integração de funcionários e atualizações de políticas?

A HeyGen é ideal para integração de funcionários e atualizações de políticas devido ao seu processo de Geração de Vídeo de ponta a ponta simplificado. Isso permite que as equipes de RH transformem rapidamente texto em conteúdo de vídeo dinâmico, garantindo a disseminação oportuna e eficaz de informações cruciais sem a necessidade de edição de vídeo complexa.

A HeyGen pode ser usada para diversas necessidades de comunicação de RH além do treinamento?

Absolutamente. A plataforma versátil da HeyGen se estende além de apenas vídeos de treinamento, servindo como uma ferramenta poderosa para uma comunicação de RH mais ampla. Você pode facilmente criar vídeos explicativos envolventes, anúncios internos e outros conteúdos relacionados a RH para aumentar o engajamento dos funcionários e mantê-los informados.

Como os avatares de IA e narrações da HeyGen contribuem para vídeos corporativos profissionais?

Os avatares de IA de ponta e as narrações de alta qualidade da HeyGen garantem uma experiência visual e auditiva profissional e consistente com a marca em seus vídeos corporativos. Essa capacidade permite a criação de vídeos de treinamento polidos, atualizações de políticas e comunicação geral de RH que mantêm a integridade da sua marca e engajam os funcionários de forma eficaz.

