Gerador de Vídeos de Visão Geral para Funcionários para Facilitar a Integração
Crie vídeos envolventes de visão geral para funcionários de forma contínua, transformando texto em vídeo a partir de roteiro para uma mensagem consistente.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos direcionado a potenciais clientes, destacando as principais características e benefícios de um novo produto com um estilo visual limpo e moderno. A narrativa deve ser conduzida por um roteiro envolvente, transformado sem esforço em um vídeo cativante usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, acompanhado por uma narração profissional e entusiástica.
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos de atualização interna para funcionários existentes, anunciando uma nova política ou conquista da empresa. Este resumo profissional e direto, destinado ao consumo rápido por todos os funcionários, deve aproveitar os extensos Modelos & cenas da HeyGen para estabelecer um estilo visual corporativo consistente, entregue com um tom de áudio confiante e claro.
Crie um vídeo inspirador de 90 segundos de marketing de recrutamento voltado para candidatos a emprego em potencial, destacando a cultura da empresa e depoimentos de funcionários. Esta produção visualmente rica e emocionalmente envolvente deve utilizar a geração de Narração da HeyGen para articular os valores da empresa com um tom caloroso e convidativo, complementado por cenas diversas e aspiracionais que ressoam com o crescimento na carreira.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Melhore a Integração e Treinamento de Funcionários.
Utilize IA para criar vídeos de integração dinâmicos e módulos de treinamento, aumentando significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento para novos contratados.
Escale o Aprendizado e Desenvolvimento de Funcionários.
Desenvolva e distribua uma gama mais ampla de cursos internos e vídeos explicativos mais rapidamente, garantindo desenvolvimento profissional consistente em toda a organização.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a geração de vídeos de IA?
A HeyGen torna a geração de vídeos de IA simples, permitindo que você crie vídeos de alta qualidade diretamente a partir de texto usando nosso avançado gerador de texto para vídeo de IA. Nossa plataforma utiliza avatares de IA sofisticados e um gerador de voz de IA para dar vida aos seus roteiros com o mínimo de esforço.
Posso personalizar os avatares de IA na HeyGen?
Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para avatares de IA, permitindo que você ajuste sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o estilo da sua marca. Isso possibilita a criação de personagens animados verdadeiramente únicos em seus vídeos explicativos e outros conteúdos, aprimorando sua produção criativa.
Quais recursos a HeyGen oferece para iniciar a criação de vídeos?
A HeyGen fornece uma variedade de modelos profissionais e um editor intuitivo de arrastar e soltar para ajudá-lo a produzir conteúdo atraente rapidamente. Isso torna a edição de vídeo acessível, mesmo para iniciantes, garantindo um fluxo de trabalho eficiente para todos os seus projetos.
Que tipos de vídeos posso criar com a HeyGen?
A HeyGen é versátil para várias aplicações, incluindo vídeos explicativos de produtos dinâmicos, vídeos de integração envolventes e conteúdo impactante para Marketing. Nossas capacidades de geração de vídeo de IA simplificam seu processo de produção para diversas necessidades de comunicação.