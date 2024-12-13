Gerador de Vídeos de Visão Geral para Funcionários para Facilitar a Integração

Crie vídeos envolventes de visão geral para funcionários de forma contínua, transformando texto em vídeo a partir de roteiro para uma mensagem consistente.

Imagine um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, projetado para tornar o primeiro dia menos intimidador. Este vídeo, destinado a facilitar a integração dos novos funcionários na cultura da empresa, apresenta um avatar de IA amigável e profissionalmente vestido, guiando-os pelos passos iniciais, utilizando os avatares de IA da HeyGen para uma introdução personalizada e escalável, tudo isso mantendo um estilo de áudio animado e informativo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 60 segundos direcionado a potenciais clientes, destacando as principais características e benefícios de um novo produto com um estilo visual limpo e moderno. A narrativa deve ser conduzida por um roteiro envolvente, transformado sem esforço em um vídeo cativante usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, acompanhado por uma narração profissional e entusiástica.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos de atualização interna para funcionários existentes, anunciando uma nova política ou conquista da empresa. Este resumo profissional e direto, destinado ao consumo rápido por todos os funcionários, deve aproveitar os extensos Modelos & cenas da HeyGen para estabelecer um estilo visual corporativo consistente, entregue com um tom de áudio confiante e claro.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 90 segundos de marketing de recrutamento voltado para candidatos a emprego em potencial, destacando a cultura da empresa e depoimentos de funcionários. Esta produção visualmente rica e emocionalmente envolvente deve utilizar a geração de Narração da HeyGen para articular os valores da empresa com um tom caloroso e convidativo, complementado por cenas diversas e aspiracionais que ressoam com o crescimento na carreira.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Visão Geral para Funcionários

Crie vídeos profissionais de visão geral para funcionários, conteúdo de integração e vídeos explicativos com as ferramentas intuitivas de IA da HeyGen.

1
Step 1
Selecione ou Crie Seu Roteiro
Comece escolhendo entre modelos pré-desenhados ou digitando seu conteúdo diretamente. Nosso gerador de texto para vídeo de IA preparará sua narrativa para a produção.
2
Step 2
Personalize Seu Avatar de IA
Melhore seu vídeo de visão geral para funcionários selecionando entre uma ampla gama de avatares de IA. Personalize sua aparência e sincronize-os com seu roteiro.
3
Step 3
Adicione Narrações e Mídia
Utilize o gerador de voz de IA para narrações com som natural em vários idiomas. Integre visuais relevantes de nossa biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios para enriquecer o conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo profissional de visão geral para funcionários. Exporte facilmente no formato de proporção desejado, pronto para ser compartilhado em plataformas como resultado do gerador de vídeo de IA.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Apresentações Profissionais da Empresa

.

Gere vídeos de visão geral para funcionários e apresentações da empresa com avatares de IA, fazendo com que novos membros da equipe se sintam bem-vindos e informados instantaneamente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a geração de vídeos de IA?

A HeyGen torna a geração de vídeos de IA simples, permitindo que você crie vídeos de alta qualidade diretamente a partir de texto usando nosso avançado gerador de texto para vídeo de IA. Nossa plataforma utiliza avatares de IA sofisticados e um gerador de voz de IA para dar vida aos seus roteiros com o mínimo de esforço.

Posso personalizar os avatares de IA na HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para avatares de IA, permitindo que você ajuste sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o estilo da sua marca. Isso possibilita a criação de personagens animados verdadeiramente únicos em seus vídeos explicativos e outros conteúdos, aprimorando sua produção criativa.

Quais recursos a HeyGen oferece para iniciar a criação de vídeos?

A HeyGen fornece uma variedade de modelos profissionais e um editor intuitivo de arrastar e soltar para ajudá-lo a produzir conteúdo atraente rapidamente. Isso torna a edição de vídeo acessível, mesmo para iniciantes, garantindo um fluxo de trabalho eficiente para todos os seus projetos.

Que tipos de vídeos posso criar com a HeyGen?

A HeyGen é versátil para várias aplicações, incluindo vídeos explicativos de produtos dinâmicos, vídeos de integração envolventes e conteúdo impactante para Marketing. Nossas capacidades de geração de vídeo de IA simplificam seu processo de produção para diversas necessidades de comunicação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo