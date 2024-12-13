Revolucione a Integração com um Criador de Vídeos de Orientação para Funcionários
Crie rapidamente vídeos de orientação envolventes para novos contratados. Transforme seu roteiro em conteúdo de vídeo profissional com texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para novos funcionários para "simplificar o processo de integração" delineando os passos iniciais e recursos essenciais. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e profissional com gráficos fáceis de entender e uma narração "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" confiante e clara, tornando informações complexas digestíveis e eficientes.
Desenvolva vídeos de boas-vindas "personalizados" de 30 segundos para novos membros da equipe, tornando seu primeiro dia memorável e "envolvente". O estilo visual e de áudio deve ser altamente pessoal e acolhedor, potencialmente exibindo clipes breves e amigáveis de sua equipe imediata. Utilize "geração de narração" para entregar uma saudação personalizada, fazendo com que cada novo funcionário se sinta exclusivamente valorizado desde o início.
Produza um vídeo guia rápido de 50 segundos para novos contratados sobre como navegar em ferramentas essenciais, enquadrado como um módulo inicial de "treinamento" que é "fácil de personalizar" para várias funções. Empregue uma abordagem visual prática, passo a passo, com demonstrações claras de tela e uma narração instrutiva e precisa. Garanta acessibilidade e compreensão incorporando "Legendas" ao longo de todo o vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Integração.
Melhore a retenção de conhecimento e aumente o engajamento de novos contratados com vídeos de treinamento interativos impulsionados por IA.
Desenvolva Conteúdo de Orientação Abrangente.
Produza de forma eficiente cursos de orientação padronizados e de alta qualidade que alcancem todos os novos funcionários de forma consistente.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nosso processo de integração de funcionários?
O HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de boas-vindas envolventes e personalizados para novos contratados rapidamente. Nossas funcionalidades impulsionadas por IA simplificam o processo de produção de vídeos de integração de alta qualidade que cobrem efetivamente os valores da empresa, políticas e funções de trabalho.
O HeyGen é um criador de vídeos de integração fácil de usar?
Sim, o HeyGen é projetado para ser fácil de usar, permitindo que você crie vídeos de integração online sem experiência extensa em criação de vídeos. Com modelos de vídeo intuitivos, funcionalidade de arrastar e soltar, e texto-para-vídeo a partir de roteiro, personalizar conteúdo envolvente para novos funcionários é simples.
Posso personalizar vídeos de integração para diferentes novos contratados com o HeyGen?
Absolutamente. O HeyGen permite que você personalize seus vídeos de integração com sua marca, incluindo logotipos e cores, e integre mensagens específicas para várias funções ou departamentos. Você pode utilizar avatares de IA e geração de narração para tornar cada vídeo acolhedor e relevante para novos contratados.
Como o HeyGen ajuda a simplificar a criação de vídeos de treinamento e orientação?
O HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos essenciais de treinamento e orientação ao converter texto em vídeos profissionais de forma eficiente. Isso garante um processo padronizado para promover o compartilhamento de conhecimento e rapidamente colocar novos funcionários a par das políticas da empresa e tutoriais técnicos.