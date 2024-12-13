Revolucione a Integração com um Criador de Vídeos de Orientação para Funcionários

Crie rapidamente vídeos de orientação envolventes para novos contratados. Transforme seu roteiro em conteúdo de vídeo profissional com texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie uma introdução envolvente de 45 segundos para novos contratados, utilizando uma abordagem de "criador de vídeos de orientação para funcionários" para recebê-los na cultura da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando "avatares de IA" alegres que introduzem membros-chave da equipe e departamentos, complementados por uma narração animada e amigável para definir um tom positivo para sua jornada.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para novos funcionários para "simplificar o processo de integração" delineando os passos iniciais e recursos essenciais. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e profissional com gráficos fáceis de entender e uma narração "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" confiante e clara, tornando informações complexas digestíveis e eficientes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva vídeos de boas-vindas "personalizados" de 30 segundos para novos membros da equipe, tornando seu primeiro dia memorável e "envolvente". O estilo visual e de áudio deve ser altamente pessoal e acolhedor, potencialmente exibindo clipes breves e amigáveis de sua equipe imediata. Utilize "geração de narração" para entregar uma saudação personalizada, fazendo com que cada novo funcionário se sinta exclusivamente valorizado desde o início.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo guia rápido de 50 segundos para novos contratados sobre como navegar em ferramentas essenciais, enquadrado como um módulo inicial de "treinamento" que é "fácil de personalizar" para várias funções. Empregue uma abordagem visual prática, passo a passo, com demonstrações claras de tela e uma narração instrutiva e precisa. Garanta acessibilidade e compreensão incorporando "Legendas" ao longo de todo o vídeo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação para Funcionários

Crie vídeos de integração envolventes, profissionais e personalizados rapidamente para dar as boas-vindas a novos contratados e simplificar seu processo de orientação com facilidade.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo prontos ou cole seu roteiro para aproveitar nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso ajuda você a começar seu projeto de forma eficiente.
2
Step 2
Personalize com IA e Branding
Integre os elementos da marca da sua empresa e utilize avatares de IA para criar uma recepção personalizada. Isso torna seus vídeos de integração de funcionários verdadeiramente únicos e envolventes.
3
Step 3
Aprimore com Mídia e Edição
Adicione mídia relevante de nossa extensa biblioteca, gere narrações e refine seu conteúdo usando o editor de vídeo. Garanta que sua mensagem seja clara e cativante.
4
Step 4
Exporte e Simplifique o Compartilhamento
Finalize seu vídeo de orientação adicionando legendas e, em seguida, exporte-o no formato de proporção desejado. Isso permite uma colaboração perfeita e fácil distribuição para novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura Envolventes

.

Inspire novos contratados com mensagens de boas-vindas personalizadas e mostre a cultura da empresa através de narrativas de vídeo envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nosso processo de integração de funcionários?

O HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos de boas-vindas envolventes e personalizados para novos contratados rapidamente. Nossas funcionalidades impulsionadas por IA simplificam o processo de produção de vídeos de integração de alta qualidade que cobrem efetivamente os valores da empresa, políticas e funções de trabalho.

O HeyGen é um criador de vídeos de integração fácil de usar?

Sim, o HeyGen é projetado para ser fácil de usar, permitindo que você crie vídeos de integração online sem experiência extensa em criação de vídeos. Com modelos de vídeo intuitivos, funcionalidade de arrastar e soltar, e texto-para-vídeo a partir de roteiro, personalizar conteúdo envolvente para novos funcionários é simples.

Posso personalizar vídeos de integração para diferentes novos contratados com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite que você personalize seus vídeos de integração com sua marca, incluindo logotipos e cores, e integre mensagens específicas para várias funções ou departamentos. Você pode utilizar avatares de IA e geração de narração para tornar cada vídeo acolhedor e relevante para novos contratados.

Como o HeyGen ajuda a simplificar a criação de vídeos de treinamento e orientação?

O HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos essenciais de treinamento e orientação ao converter texto em vídeos profissionais de forma eficiente. Isso garante um processo padronizado para promover o compartilhamento de conhecimento e rapidamente colocar novos funcionários a par das políticas da empresa e tutoriais técnicos.

