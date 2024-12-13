O criador de vídeos impulsionado por IA do HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes automatizando muitas tarefas complexas de produção. Desde a geração de narrações por IA e visuais dinâmicos a partir de roteiros de texto para vídeo até a oferta de avatares de IA personalizáveis, o HeyGen permite a geração rápida de conteúdo sem a necessidade de conhecimento extensivo de edição.