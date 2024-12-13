Gerador de Vídeos de Orientação para Funcionários: Aumente o Engajamento de Novos Contratados

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes com avatares de IA para uma primeira impressão duradoura.

Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para novos contratados técnicos, fornecendo uma visão abrangente de como o HeyGen funciona como um criador de vídeos impulsionado por IA. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando sobreposições claras de captura de tela da interface do usuário, complementadas por um avatar de IA confiante e informativo explicando recursos complexos, aproveitando a capacidade de avatares de IA do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial de 2 minutos especificamente para membros da equipe sobre como utilizar efetivamente o HeyGen como um criador de vídeos de integração, focando no processo contínuo do roteiro ao vídeo final. Este vídeo deve adotar um guia visual dinâmico e passo a passo, destacando elementos-chave da interface do usuário, com uma narração envolvente e instrutiva gerada por IA usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo promocional de 60 segundos direcionado a profissionais de RH e L&D, mostrando como eles podem personalizar o conteúdo de integração de novos contratados para refletir a identidade da marca. O estilo visual deve ser polido e vibrante, demonstrando diversas personalizações de modelos e elementos de branding da empresa, aprimorados por música de fundo animada e uma narração profissional destacando os extensos Modelos & cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um guia conciso de 45 segundos para criadores de conteúdo e administradores, demonstrando a eficiência de exportar e compartilhar vídeos de integração de funcionários em várias plataformas. O vídeo deve ser acelerado, destacando diferentes opções de exportação e integrações de plataforma, com uma trilha sonora energética enfatizando as transições rápidas e a distribuição suave facilitada pelo redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Orientação para Funcionários

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e informativos para novos contratados, cultivando a cultura da empresa e aumentando seu engajamento com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece escrevendo seu roteiro de orientação para funcionários ou escolha a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo personalizados projetados para integração de novos contratados.
2
Step 2
Aplique o Branding da Sua Empresa
Utilize controles de branding robustos para incorporar o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa para um visual profissional e consistente.
3
Step 3
Adicione Narração por IA
Gere uma narração com som natural a partir do seu roteiro usando tecnologia avançada de geração de narração por IA, garantindo uma narração clara e consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de orientação para funcionários e use os recursos de redimensionamento de proporção e exportações para produzi-lo no formato perfeito para compartilhar com seus novos membros da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e os Valores da Empresa

.

Integre mensagens inspiradoras e valores da empresa em vídeos de orientação para fomentar um forte senso de pertencimento para novos membros da equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação técnica de vídeos de orientação para funcionários?

O HeyGen simplifica a criação técnica de vídeos de orientação para funcionários transformando roteiros de texto em vídeos dinâmicos. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e geração de narração por IA para produzir rapidamente vídeos profissionais e consistentes. Isso torna o HeyGen um criador de vídeos eficiente impulsionado por IA para uma integração abrangente de novos contratados.

Quais recursos o HeyGen oferece para melhorar a qualidade visual e de áudio dos vídeos de integração?

O HeyGen melhora a qualidade visual e de áudio dos seus vídeos de integração por meio de recursos avançados como avatares de IA realistas e geração de narração por IA de alta qualidade. Além disso, você pode utilizar uma vasta biblioteca de mídia, modelos de vídeo personalizados e controles de branding para criar conteúdo polido e envolvente. Isso garante uma apresentação profissional para cada novo contratado.

O HeyGen pode personalizar opções de branding e exportação para o conteúdo de integração de novos contratados?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo, cores e outros elementos visuais da sua empresa diretamente no conteúdo de integração de novos contratados. Para publicação, o HeyGen suporta redimensionamento flexível de proporção e várias opções de exportação, garantindo que seus vídeos de integração de funcionários sejam perfeitamente adaptados para qualquer plataforma.

De que maneiras o criador de vídeos impulsionado por IA do HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de integração de funcionários envolventes?

O criador de vídeos impulsionado por IA do HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos de integração de funcionários envolventes automatizando muitas tarefas complexas de produção. Desde a geração de narrações por IA e visuais dinâmicos a partir de roteiros de texto para vídeo até a oferta de avatares de IA personalizáveis, o HeyGen permite a geração rápida de conteúdo sem a necessidade de conhecimento extensivo de edição.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo