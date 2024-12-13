Criador de Vídeos de Integração de Funcionários: Simplifique Seu Processo
Entregue vídeos de integração personalizados que cativam novos contratados. Eleve a retenção de funcionários e a cultura da empresa usando avatares de IA realistas para introduções impactantes.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para a integração de funcionários, explicando como navegar em nossa plataforma de comunicação interna. Este guia claro e conciso para novos funcionários deve utilizar a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão, apresentando visuais profissionais e legendas claras para acessibilidade, demonstrando que não são necessárias habilidades para criar conteúdo de treinamento eficaz.
Produza um vídeo de 30 segundos inspirador para novos contratados, destacando os benefícios únicos e as oportunidades de crescimento dentro da nossa empresa, projetado para aumentar a retenção de funcionários. Este vídeo deve aproveitar os modelos de vídeo pré-fabricados dos Modelos & cenas da HeyGen e incorporar imagens positivas de arquivo da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentado com um estilo visual energético e uma trilha sonora encorajadora.
Crie uma mensagem de boas-vindas personalizada de 20 segundos para novos contratados, diretamente de um líder de equipe, usando a plataforma de IA generativa da HeyGen. Este vídeo caloroso e profissional, apresentando um avatar de IA realista falando uma mensagem personalizada gerada por Geração de Narração, fará com que cada novo funcionário se sinta especialmente reconhecido durante seu processo de integração.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique Cursos de Treinamento de Funcionários.
Crie rapidamente módulos de treinamento abrangentes e escaláveis para novos contratados, garantindo aprendizado consistente e eficaz em toda a sua organização.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Novos Contratados.
Utilize IA para criar vídeos de integração dinâmicos e personalizados que aumentam significativamente o engajamento e melhoram a retenção de funcionários a longo prazo.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?
A HeyGen permite que você crie "vídeos de integração de funcionários" envolventes sem esforço, mesmo "sem precisar de habilidades". Nossa "plataforma de IA generativa" simplifica todo o processo, tornando a "integração" de novos funcionários uma experiência tranquila.
Posso personalizar os vídeos de integração da HeyGen para refletir a cultura da nossa empresa?
Com certeza. A HeyGen permite que você crie "vídeos personalizados" que se alinham perfeitamente com a "cultura da sua empresa" através de branding personalizado, logotipos e cores. Isso garante que seus "novos funcionários" se sintam conectados desde o primeiro dia.
Quais recursos impulsionados por IA a HeyGen oferece para conteúdo de integração?
A HeyGen utiliza recursos avançados "impulsionados por IA", como "avatares de IA" e "narração gerada por IA" para dar vida aos seus "vídeos de integração". Nossa capacidade de "texto-para-vídeo" transforma roteiros em conteúdo "vídeo animado" dinâmico de forma eficiente.
A HeyGen oferece modelos para produção rápida de vídeos de integração?
Sim, a HeyGen fornece uma biblioteca de "modelos de vídeo pré-fabricados" para acelerar seu processo de "criador de vídeos de integração de funcionários". Esses modelos, combinados com "fluxos de trabalho automatizados" e "edição baseada em navegador", permitem a criação rápida de "vídeos de integração" profissionais para melhorar a "retenção de funcionários".