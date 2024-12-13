Criador de Vídeos de Integração de Funcionários: Simplifique Seu Processo

Entregue vídeos de integração personalizados que cativam novos contratados. Eleve a retenção de funcionários e a cultura da empresa usando avatares de IA realistas para introduções impactantes.

Crie um vídeo animado de 45 segundos apresentando a cultura da nossa empresa para novos funcionários, destacando os valores principais e o espírito de equipe. Este vídeo de integração envolvente deve apresentar um avatar de IA amigável guiando os espectadores, acompanhado por uma narração calorosa gerada por IA, proporcionando uma primeira impressão convidativa para nossos novos contratados.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para a integração de funcionários, explicando como navegar em nossa plataforma de comunicação interna. Este guia claro e conciso para novos funcionários deve utilizar a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão, apresentando visuais profissionais e legendas claras para acessibilidade, demonstrando que não são necessárias habilidades para criar conteúdo de treinamento eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos inspirador para novos contratados, destacando os benefícios únicos e as oportunidades de crescimento dentro da nossa empresa, projetado para aumentar a retenção de funcionários. Este vídeo deve aproveitar os modelos de vídeo pré-fabricados dos Modelos & cenas da HeyGen e incorporar imagens positivas de arquivo da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentado com um estilo visual energético e uma trilha sonora encorajadora.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma mensagem de boas-vindas personalizada de 20 segundos para novos contratados, diretamente de um líder de equipe, usando a plataforma de IA generativa da HeyGen. Este vídeo caloroso e profissional, apresentando um avatar de IA realista falando uma mensagem personalizada gerada por Geração de Narração, fará com que cada novo funcionário se sinta especialmente reconhecido durante seu processo de integração.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração de Funcionários

Transforme sua integração de funcionários com conteúdo de vídeo dinâmico e personalizado. Crie experiências envolventes que dão as boas-vindas aos novos membros da equipe e aumentam a retenção sem esforço.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo pré-fabricados e cenas, projetados para iniciar seus vídeos de integração de funcionários sem esforço.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem Personalizada
Personalize facilmente seu vídeo adicionando seu roteiro. Aproveite a geração avançada de Narração para dar vida ao seu conteúdo, garantindo uma experiência clara e envolvente para novos funcionários.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Aplique a identidade única da sua marca usando controles de Branding para logotipos e cores. Isso garante que seu conteúdo de integração reflita consistentemente a distinta cultura da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize a criação do seu vídeo usando redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu conteúdo de alta qualidade, desenvolvido em nossa plataforma de IA generativa, para qualquer canal de distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e a Visão da Empresa

Inspire novos membros da equipe com vídeos atraentes que comunicam efetivamente a missão, os valores e a cultura vibrante da sua empresa desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração de funcionários?

A HeyGen permite que você crie "vídeos de integração de funcionários" envolventes sem esforço, mesmo "sem precisar de habilidades". Nossa "plataforma de IA generativa" simplifica todo o processo, tornando a "integração" de novos funcionários uma experiência tranquila.

Posso personalizar os vídeos de integração da HeyGen para refletir a cultura da nossa empresa?

Com certeza. A HeyGen permite que você crie "vídeos personalizados" que se alinham perfeitamente com a "cultura da sua empresa" através de branding personalizado, logotipos e cores. Isso garante que seus "novos funcionários" se sintam conectados desde o primeiro dia.

Quais recursos impulsionados por IA a HeyGen oferece para conteúdo de integração?

A HeyGen utiliza recursos avançados "impulsionados por IA", como "avatares de IA" e "narração gerada por IA" para dar vida aos seus "vídeos de integração". Nossa capacidade de "texto-para-vídeo" transforma roteiros em conteúdo "vídeo animado" dinâmico de forma eficiente.

A HeyGen oferece modelos para produção rápida de vídeos de integração?

Sim, a HeyGen fornece uma biblioteca de "modelos de vídeo pré-fabricados" para acelerar seu processo de "criador de vídeos de integração de funcionários". Esses modelos, combinados com "fluxos de trabalho automatizados" e "edição baseada em navegador", permitem a criação rápida de "vídeos de integração" profissionais para melhorar a "retenção de funcionários".

