Crie um vídeo de boas-vindas dinâmico de 45 segundos para novos contratados em uma startup de tecnologia vibrante. O vídeo deve adotar um estilo visual energético e moderno com transições rápidas, apresentando uma narração amigável e profissional para definir um tom animado. Utilize os "avatares de IA" da HeyGen para apresentar os principais membros da equipe, tornando a experiência de "integração de novos contratados" envolvente e pessoal desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo de 60 segundos para gerentes de RH, com o objetivo de apresentar a cultura da empresa a funcionários remotos. O estilo visual deve ser acolhedor, caloroso e diverso, apresentando "personagens animados" envolventes dentro de "Modelos e cenas" profissionalmente projetados. O áudio precisa de uma narração amigável e tranquilizadora para articular os valores centrais e promover um senso de pertencimento, tornando esses "vídeos de integração" verdadeiramente impactantes.
Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos para chefes de departamento explicando uma nova ferramenta ou processo específico para sua equipe. Este vídeo requer um estilo visual claro e conciso com texto proeminente na tela, transformando informações complexas em elementos de "texto em vídeo", complementados por filmagens profissionais de arquivo da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen. O áudio deve ser informativo e autoritário, tornando este "treinamento de integração" envolvente e fácil de seguir.
Imagine um guia abrangente de 75 segundos para empresas globais, projetado como um exemplo de "criador de vídeos de integração" para dar as boas-vindas a equipes internacionais. O estilo visual precisa ser profissional e elegante, exibindo diversos cenários para transmitir inclusão. Aproveite a robusta "Geração de narração" da HeyGen para fornecer áudio claro e adaptável em vários idiomas, complementado por "Legendas" para acessibilidade, garantindo que todos os novos funcionários compreendam o material de "treinamento de integração" de forma eficaz.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração de Funcionários

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e profissionais que dão as boas-vindas a novos contratados e simplificam sua integração com modelos personalizáveis e ferramentas baseadas em IA.

Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de integração. Aproveite nosso recurso poderoso de texto em vídeo a partir de roteiro para converter instantaneamente seu texto em uma narrativa visual para seus novos contratados.
Personalize com Modelos
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo pré-fabricados projetados para integração. Personalize cenas, fundos e elementos para alinhar com a marca e a mensagem da sua empresa.
Aprimore com Narrações
Gere narrações com som natural em vários idiomas usando nossa capacidade avançada de geração de narração, garantindo comunicação clara e acessibilidade para sua equipe global.
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo, escolhendo sua proporção de aspecto preferida, depois exporte e compartilhe facilmente em suas plataformas internas ou diretamente com seus novos funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregar Mensagens de Boas-Vindas Envolventes

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores e informativos com IA, fazendo com que novos contratados se sintam valorizados e rapidamente integrados à cultura da empresa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração envolventes?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de integração de funcionários impactantes ao oferecer uma ampla gama de modelos de vídeo pré-fabricados. Você pode facilmente selecionar um modelo e personalizá-lo para produzir rapidamente conteúdo de integração profissional e envolvente, simplificando significativamente a criação de vídeos.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de integração personalizados?

A HeyGen oferece extensas opções de personalização para garantir que seus vídeos de integração reflitam a identidade da sua marca. Você pode personalizar seus vídeos com logotipos e cores personalizados, além de ajustar cenas e conteúdo para criar experiências de integração de novos contratados personalizadas e eficazes.

A HeyGen pode gerar vídeos de integração de IA usando avatares realistas?

Sim, a HeyGen permite que você gere vídeos de integração de IA de alta qualidade com avatares de IA realistas. Esses personagens animados avançados podem transmitir sua mensagem de forma consistente, tornando a HeyGen um criador de vídeos de integração de IA eficaz para envolver novos contratados.

Como a HeyGen facilita a transformação de roteiros em vídeos de treinamento de integração profissional?

A HeyGen capacita os usuários a transformar seus roteiros em vídeos de treinamento de integração atraentes com facilidade. Basta criar seu roteiro, e as capacidades de texto em vídeo da HeyGen gerarão uma narração e conteúdo visual, permitindo que você produza rapidamente vídeos de integração profissional.

