Crie um vídeo de boas-vindas personalizado de 60 segundos para novos funcionários, usando um avatar de IA para entregar uma saudação calorosa e informações essenciais do primeiro dia. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional, mas amigável, com geração de narração clara e envolvente, direcionado a novos contratados e equipes de RH que buscam aprimorar seu processo de integração de funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo cativante de 90 segundos de branding do empregador voltado para candidatos em potencial e equipes de aquisição de talentos, mostrando a cultura da sua empresa através de cenas dinâmicas e depoimentos de funcionários. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para criar um estilo visual vibrante e inspirador, complementado por música de fundo energética, gerando narrativas de forma fluida a partir do roteiro usando texto para vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de comunicação interna explicando uma nova política da empresa, projetado para todos os funcionários existentes. O vídeo deve manter um estilo visual claro e informativo com gráficos minimalistas e narração profissional, garantindo máxima compreensão com legendas automáticas e aproveitando a biblioteca de mídia/suporte de estoque para imagens de B-roll relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo comemorativo de 30 segundos reconhecendo um marco de funcionário ou conquista de equipe, direcionado a todos os funcionários e liderança sênior para aumentar a satisfação e retenção dos funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual animado com cores vibrantes e música alegre, facilmente adaptável para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, e rápido de montar a partir dos diversos modelos e cenas do HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos do Ciclo de Vida do Funcionário

Simplifique suas comunicações de RH e melhore o engajamento dos funcionários em cada etapa, desde a integração até o offboarding, com conteúdo de vídeo dinâmico e personalizado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo sua mensagem para integração ou treinamento de funcionários. Aproveite nosso recurso de Texto para Vídeo a partir do Roteiro para transformar suas palavras em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço.
2
Step 2
Escolha um Modelo e Marca
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais para RH. Aplique sua identidade corporativa usando controles de Branding personalizáveis (logo, cores), garantindo que cada vídeo reflita o estilo único da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narrações
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA realistas que entregam sua mensagem de forma dinâmica. Isso humaniza suas comunicações internas e aumenta o engajamento, tornando seu conteúdo memorável.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com legendas automáticas para garantir acessibilidade para todos os funcionários. Exporte facilmente seu vídeo de comunicação interna concluído, pronto para ampla distribuição em todas as plataformas.

Casos de Uso

Fortaleça o Branding do Empregador e o Recrutamento

Produza conteúdo de vídeo atraente para esforços de branding do empregador e aquisição de talentos, atraindo os melhores talentos ao mostrar efetivamente a cultura e os valores da empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos do ciclo de vida do funcionário e o branding do empregador?

O HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos envolventes do ciclo de vida do funcionário, desde a integração até o offboarding, sem esforço. Utilize avatares de IA e opções de branding personalizáveis para produzir conteúdo de vídeo profissional e com marca que fortalece sua marca empregadora e cultura da empresa.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para gerar vídeos de RH atraentes?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de RH com recursos poderosos impulsionados por IA, como geração de texto para vídeo e uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Isso permite que você produza rapidamente modelos animados de alta qualidade para comunicação interna e treinamento sem habilidades extensas de edição de vídeo.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração personalizados para novos funcionários?

Com certeza. A plataforma do HeyGen é ideal para criar vídeos de boas-vindas personalizados e vídeos de integração abrangentes. Aproveite os modelos de vídeo, a personalização completa e a identidade corporativa para fazer com que cada novo funcionário se sinta valorizado e informado desde o início.

O HeyGen é uma plataforma intuitiva para a criação de vídeos de comunicação interna de todos os tipos?

Sim, o HeyGen serve como um editor de vídeo online intuitivo projetado para que qualquer pessoa crie conteúdo de vídeo profissional. Gere facilmente o fluxo de trabalho de vídeo para conteúdo de funcionários, desde anúncios até treinamentos, com modelos pré-fabricados e recursos robustos de animação, sem necessidade de experiência prévia em vídeo.

