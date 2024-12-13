Criador de Vídeos do Ciclo de Vida do Funcionário: Aumente o Engajamento e a Retenção
Transforme o RH com vídeos envolventes, desde o recrutamento até o offboarding, impulsionados por texto para vídeo sem interrupções.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo cativante de 90 segundos de branding do empregador voltado para candidatos em potencial e equipes de aquisição de talentos, mostrando a cultura da sua empresa através de cenas dinâmicas e depoimentos de funcionários. Utilize os modelos e cenas do HeyGen para criar um estilo visual vibrante e inspirador, complementado por música de fundo energética, gerando narrativas de forma fluida a partir do roteiro usando texto para vídeo.
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de comunicação interna explicando uma nova política da empresa, projetado para todos os funcionários existentes. O vídeo deve manter um estilo visual claro e informativo com gráficos minimalistas e narração profissional, garantindo máxima compreensão com legendas automáticas e aproveitando a biblioteca de mídia/suporte de estoque para imagens de B-roll relevantes.
Crie um vídeo comemorativo de 30 segundos reconhecendo um marco de funcionário ou conquista de equipe, direcionado a todos os funcionários e liderança sênior para aumentar a satisfação e retenção dos funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual animado com cores vibrantes e música alegre, facilmente adaptável para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, e rápido de montar a partir dos diversos modelos e cenas do HeyGen.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Acelere o Aprendizado e Desenvolvimento de Funcionários.
Desenvolva rapidamente cursos de treinamento impactantes e módulos de integração, garantindo que novos e atuais funcionários adquiram habilidades e conhecimentos essenciais de forma eficiente.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize IA para criar vídeos de treinamento interativos e cativantes, aumentando significativamente a participação dos funcionários e melhorando a retenção de conhecimento ao longo de suas carreiras.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos do ciclo de vida do funcionário e o branding do empregador?
O HeyGen capacita as equipes de RH a criar vídeos envolventes do ciclo de vida do funcionário, desde a integração até o offboarding, sem esforço. Utilize avatares de IA e opções de branding personalizáveis para produzir conteúdo de vídeo profissional e com marca que fortalece sua marca empregadora e cultura da empresa.
Quais recursos criativos o HeyGen oferece para gerar vídeos de RH atraentes?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de RH com recursos poderosos impulsionados por IA, como geração de texto para vídeo e uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Isso permite que você produza rapidamente modelos animados de alta qualidade para comunicação interna e treinamento sem habilidades extensas de edição de vídeo.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração personalizados para novos funcionários?
Com certeza. A plataforma do HeyGen é ideal para criar vídeos de boas-vindas personalizados e vídeos de integração abrangentes. Aproveite os modelos de vídeo, a personalização completa e a identidade corporativa para fazer com que cada novo funcionário se sinta valorizado e informado desde o início.
O HeyGen é uma plataforma intuitiva para a criação de vídeos de comunicação interna de todos os tipos?
Sim, o HeyGen serve como um editor de vídeo online intuitivo projetado para que qualquer pessoa crie conteúdo de vídeo profissional. Gere facilmente o fluxo de trabalho de vídeo para conteúdo de funcionários, desde anúncios até treinamentos, com modelos pré-fabricados e recursos robustos de animação, sem necessidade de experiência prévia em vídeo.