Seu Criador de Vídeos de Aprendizado para Funcionários para Treinamento Rápido

Crie vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Aproveite nosso construtor de vídeos de arrastar e soltar com Modelos e cenas personalizáveis para produção rápida.

Crie um vídeo de treinamento de 60 segundos para novos funcionários, apresentando a cultura da empresa e os valores fundamentais. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e acolhedor, com um avatar de IA envolvente fazendo uma narração clara para explicar os conceitos-chave.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de 45 segundos projetado para gerentes apresentarem de forma eficiente novos membros da equipe aos fluxos de trabalho departamentais. Utilize um estilo visual dinâmico com uma trilha sonora animada, aproveitando os modelos de vídeo de treinamento da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir rapidamente conteúdo polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de vendas conciso de 30 segundos para membros da equipe, oferecendo uma rápida atualização sobre os recursos mais recentes do produto. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e acelerado com narração concisa, aprimorado pelas Legendas/legendas da HeyGen para acessibilidade e suporte de Biblioteca de mídia/estoque para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial de 75 segundos para a equipe de suporte de TI interna, demonstrando um novo processo de instalação de software passo a passo. Empregue um estilo visual detalhado e claro com narração calma e explicativa, garantindo que o vídeo seja otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen, juntamente com Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação de conteúdo eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Aprendizado para Funcionários

Crie vídeos de treinamento envolventes e eficazes para seus funcionários de forma rápida e sem esforço, transformando a maneira como sua equipe aprende e se desenvolve.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo de Treinamento
Comece inserindo seu roteiro ou selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo de treinamento para estruturar rapidamente seu conteúdo para um aprendizado eficaz dos funcionários.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Narrações
Dê vida ao seu roteiro selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Aumente o engajamento com uma narração gerada automaticamente.
3
Step 3
Aplique Branding Profissional e Legendas
Refine seu vídeo com os controles de marca da sua empresa, adicionando logotipos e cores personalizadas. Garanta acessibilidade para todos os funcionários incluindo legendas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo de treinamento para funcionários esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção para integração perfeita em seu sistema de gerenciamento de aprendizado ou plataformas de compartilhamento.

Casos de Uso

Simplifique a Educação e o Treinamento Especializado

Simplifique assuntos complexos como tópicos médicos, entregando conteúdo educacional mais claro e eficaz para treinamento especializado de funcionários na área da saúde.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para funcionários?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes para funcionários usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiros. Sua plataforma intuitiva atua como um poderoso criador de vídeos de treinamento, ajudando você a produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade para seus funcionários.

Posso personalizar vídeos de treinamento para necessidades específicas de aprendizado?

Com certeza, a HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de treinamento. Você pode utilizar vários modelos de vídeo de treinamento, incorporar geração de narração e adicionar legendas, garantindo que seus vídeos tutoriais sejam adaptados e acessíveis para todos os funcionários.

Que tipos de vídeos de aprendizado para funcionários posso criar com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode criar uma ampla gama de vídeos de aprendizado para funcionários, incluindo vídeos de integração, vídeos de treinamento de vendas e vídeos tutoriais abrangentes. O construtor de vídeos de arrastar e soltar facilita a produção de conteúdo diversificado para seus funcionários.

A HeyGen é adequada para todas as empresas que precisam de vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de aprendizado para funcionários ideal para empresas de todos os tamanhos, projetado para criar vídeos de treinamento de forma eficiente. Seus recursos, como suporte de biblioteca de mídia e controles de marca, garantem que sua experiência de edição de vídeo seja perfeita e profissional para todos os funcionários.

