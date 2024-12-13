Gerador de Vídeos Instrutivos para Funcionários: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes Rápido

Transforme o treinamento e integração de funcionários; crie vídeos instrutivos atraentes a partir de roteiros usando texto-para-vídeo com IA.

Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para funcionários existentes detalhando o lançamento de um novo recurso de software. Este vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo com gravações de tela intuitivas e uma narração calma e autoritária gerada por IA através da capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo documentação precisa em vídeo para todos.
Crie um vídeo de atualização de treinamento de conformidade de 45 segundos direcionado a todos os funcionários para sua atualização anual. O estilo visual deve ser formal, mas acessível, utilizando avatares profissionais de IA da HeyGen para entregar um lembrete conciso das principais regulamentações e melhores práticas com um tom sério, mas envolvente, ajudando as equipes de L&D a reforçar informações críticas.
Desenhe um vídeo de compartilhamento de conhecimento de 75 segundos apresentando uma prática inovadora de uma equipe interna, visando inspirar melhorias de eficiência em outros departamentos. Este vídeo dinâmico deve aproveitar os diversos modelos e cenas da HeyGen, apresentando visuais brilhantes e uma voz encorajadora de IA para criar vídeos de treinamento que promovam o aprendizado colaborativo e celebrem sucessos internos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Instrutivos para Funcionários

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de funcionários envolventes com IA, transformando instruções complexas em conteúdo claro e profissional sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de treinamento. Aproveite o texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente visuais dinâmicos a partir do seu texto.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para entregar sua mensagem, adicionando um toque humano aos seus vídeos de treinamento de funcionários.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores da empresa, para garantir que seus vídeos instrutivos estejam alinhados com a identidade organizacional.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu conteúdo profissional de treinamento de funcionários e use redimensionamento de proporção e exportações para entregá-lo em todas as suas plataformas necessárias.

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos instrutivos para funcionários?

A HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos com IA, simplificando significativamente a produção de vídeos instrutivos de alta qualidade para funcionários. Ela transforma roteiros em vídeos de treinamento envolventes, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço de produção de vídeos.

Quais capacidades a HeyGen oferece para aprimorar vídeos de treinamento de funcionários?

A HeyGen capacita os usuários com avatares de IA, narração realista de IA e funcionalidade de texto-para-vídeo, permitindo a criação de vídeos de treinamento profissionais sem filmagens complexas. O suporte a vídeos multilíngues garante ainda que seu conteúdo de treinamento para funcionários seja acessível e impactante para equipes globais diversas.

Como a HeyGen apoia as equipes de L&D na ampliação de seus programas de treinamento?

A HeyGen fornece às equipes de L&D uma plataforma robusta para produzir conteúdo de treinamento de funcionários escalável através de modelos personalizáveis e uma interface intuitiva. Isso capacita o compartilhamento eficiente de conhecimento e eleva o engajamento de aprendizado dos funcionários em áreas críticas como integração e treinamento de conformidade.

A HeyGen pode ser usada para gerar documentação detalhada em vídeo e SOPs?

Absolutamente. A HeyGen é um gerador ideal de vídeos instrutivos para funcionários, criando documentação em vídeo abrangente, Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) e guias do usuário com notável facilidade. Você pode combinar gravações de tela com segmentos de vídeo gerados por IA para construir uma extensa biblioteca de tutoriais em vídeo, esclarecendo procedimentos complexos de funcionários e treinamentos técnicos de forma eficiente.

