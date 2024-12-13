Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, projetado para apresentar as seções essenciais do manual do funcionário. O estilo visual deve ser moderno e amigável, usando cores vibrantes e gráficos limpos, acompanhado por uma trilha sonora animada e uma voz clara e amigável de avatar de IA. Este vídeo utiliza os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar efetivamente o conteúdo chave dos 'vídeos de integração' do 'manual do funcionário' em uma introdução envolvente.

