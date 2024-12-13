Gerador de Vídeos de Engajamento de Funcionários: Aumente o Moral Instantaneamente

Aproveite nossa plataforma com tecnologia de IA e modelos de vídeo profissionais para criar vídeos envolventes para funcionários rapidamente com poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo interno de comunicação de 30 segundos para todos os funcionários, anunciando uma nova iniciativa da empresa. O estilo visual deve ser profissional e encorajador, com transições suaves e uma narração clara e amigável em IA para transmitir a mensagem de forma eficaz usando a capacidade de geração de narração do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de Reconhecimento de Funcionários de 45 segundos, celebrando a conquista excepcional de uma equipe. Este vídeo deve adotar um estilo visual celebratório e inspirador, incorporando gráficos vibrantes e música de fundo animada, enquanto utiliza o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para dar vida à mensagem de reconhecimento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 60 segundos sobre a cultura da empresa, voltado para novos contratados e potenciais recrutas, destacando a experiência diversificada e autêntica dos funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser genuíno e energético, integrando depoimentos curtos de funcionários entregues por avatares de IA do HeyGen para destacar valores-chave e fomentar a conexão.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um trecho conciso de vídeo de treinamento de 20 segundos para funcionários, fornecendo uma dica rápida sobre um novo recurso de software. Este vídeo requer um estilo visual claro e instrutivo com compartilhamentos de tela focados e uma voz em IA nítida explicando os passos, aprimorada pelas legendas do HeyGen para acessibilidade e clareza.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Engajamento de Funcionários

Crie rapidamente vídeos de engajamento de funcionários profissionais e impactantes com nossa plataforma com tecnologia de IA, transformando as comunicações internas sem esforço.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Selecione um modelo de vídeo profissional projetado para engajamento de funcionários ou cole seu roteiro para começar a gerar seu vídeo instantaneamente usando nossos Modelos & cenas.
2
Step 2
Selecione Avatares e Voz em IA
Dê vida à sua mensagem selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA e personalizando sua voz com nossa tecnologia de geração de narração realista.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo, cores e outros ativos visuais da sua empresa usando nossos controles intuitivos de Marca (logotipo, cores) para manter uma mensagem de cultura da empresa consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Engajamento
Finalize sua criação e exporte facilmente seu vídeo de engajamento de funcionários de alta qualidade, pronto para ser compartilhado em seus canais de comunicação interna através de redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Cultura da Empresa e Reconhecimento Envolventes

Desenvolva vídeos inspiradores de cultura da empresa e reconhecimento de funcionários para fomentar um ambiente de trabalho positivo e motivar seus membros da equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criatividade e o engajamento das nossas comunicações internas?

O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de engajamento de funcionários, oferecendo um motor criativo para produzir vídeos verdadeiramente envolventes. Aproveite nossos modelos de vídeo profissionais e controles de marca para garantir que suas comunicações internas ressoem perfeitamente com a identidade da sua empresa.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos em IA intuitivo para uso interno?

O HeyGen é um criador de vídeos em IA intuitivo que simplifica a criação de conteúdo através de sua plataforma com tecnologia de IA. Nosso editor de arrastar e soltar, juntamente com avatares de IA realistas e texto-para-fala em IA, permite que qualquer pessoa produza vídeos profissionais para treinamento ou integração com facilidade.

O HeyGen pode ajudar a criar vários tipos de vídeos de engajamento de funcionários?

Com certeza, o HeyGen é projetado para suportar uma ampla gama de vídeos de engajamento de funcionários, desde vídeos críticos de treinamento e integração até vídeos inspiradores de cultura da empresa e de Reconhecimento de Funcionários. Utilize nossa plataforma flexível para fortalecer suas comunicações internas sem esforço.

Como os recursos do HeyGen garantem vídeos internos de qualidade profissional?

O HeyGen garante vídeos internos de qualidade profissional através de sua extensa biblioteca de modelos de vídeo profissionais e controles de marca robustos. Adicione toques refinados com recursos como legendas automáticas e acesso a uma rica biblioteca de mídia, tudo dentro do nosso editor de vídeo versátil.

