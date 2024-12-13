Desbloqueie o Crescimento com o Criador de Vídeos de Caminhos de Desenvolvimento de Funcionários

Crie vídeos de treinamento de funcionários envolventes e experiências de aprendizagem escaláveis. Use texto-para-vídeo a partir de roteiro para construir conteúdo atraente rapidamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para líderes de equipe e treinadores departamentais, deve ser criado um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos que foque em vídeos de treinamento de funcionários altamente eficazes. Empregue um estilo visual energético, música de fundo animada e uma narração amigável. Enfatize como os extensos Modelos e cenas da HeyGen aceleram a criação de conteúdo, garantindo que cada sessão destinada a criar treinamentos envolventes seja visualmente atraente e impactante.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo explicativo estratégico de 2 minutos para executivos corporativos e estrategistas de L&D, detalhando o poder do desenvolvimento profissional através de experiências de aprendizagem escaláveis. Este vídeo adotará um estilo visual e de áudio sofisticado e autoritário, usando visuais em alta definição e uma narração calma e confiante. Destacará a consistência e o alcance alcançados ao empregar avatares de IA da HeyGen para mensagens unificadas em todos os módulos, ainda mais aprimorados por legendas precisas para acessibilidade global.
Prompt de Exemplo 3
Pequenos empresários e novos criadores de L&D se beneficiarão de um vídeo conciso de 30 segundos que desmistifica como criar treinamentos envolventes. A abordagem deve ser uma estética visual moderna e acessível, combinada com uma narração rápida e entusiástica. Destaque a facilidade de gerar conteúdo personalizado com o Texto-para-vídeo da HeyGen, integrando diversos elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para construir vídeos de treinamento de funcionários de nível profissional de forma eficiente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Caminhos de Desenvolvimento de Funcionários

Simplifique o desenvolvimento profissional com a criação de vídeos impulsionada por IA. Crie vídeos de microaprendizagem envolventes e escaláveis para capacitar rapidamente o crescimento da sua equipe.

1
Step 1
Crie a partir de Roteiro
Comece transformando seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos. Use nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar cenas, perfeitas para construir programas de treinamento abrangentes.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento adicionando um anfitrião virtual. Escolha entre diversos avatares de IA para dar vida aos seus vídeos de treinamento de funcionários com narrações geradas.
3
Step 3
Aplique Branding e Acessibilidade
Garanta consistência de marca e alcance global. Incorpore o branding personalizado da sua empresa e adicione automaticamente legendas para um aprendizado inclusivo e acessível.
4
Step 4
Exporte Conteúdo Envolvente
Finalize e distribua seus vídeos para máximo impacto. Exporte seu conteúdo profissional e de alta qualidade para oferecer experiências de aprendizagem escaláveis em toda a sua organização.

Casos de Uso

Acelere a Criação de Conteúdo

Transforme rapidamente roteiros em vídeos de desenvolvimento de funcionários atraentes e impulsionados por IA, economizando tempo e recursos para as equipes de L&D.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de funcionários?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de vídeo com IA para transformar roteiros em vídeos profissionais de treinamento de funcionários. Os usuários podem facilmente gerar narrações realistas e sincronizá-las automaticamente com avatares de IA, agilizando significativamente a produção de conteúdo.

A HeyGen pode ajudar a criar experiências de aprendizagem escaláveis com branding personalizado?

Com certeza, a HeyGen permite que as organizações criem experiências de aprendizagem escaláveis oferecendo uma variedade de modelos e avatares de IA personalizáveis. Você pode aplicar elementos de branding personalizados, como logotipos e cores, para manter uma identidade corporativa consistente em todo o conteúdo de desenvolvimento profissional.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar o engajamento e a acessibilidade de vídeos de microaprendizagem?

A HeyGen melhora os vídeos de microaprendizagem fornecendo recursos automáticos de legendas e transcrição, tornando o conteúdo mais acessível e compreensível para diversos aprendizes. Essas ferramentas garantem alto engajamento para seus módulos de desenvolvimento profissional.

Quão eficiente é a HeyGen para desenvolver caminhos abrangentes de desenvolvimento de funcionários?

A HeyGen atua como um criador eficiente de vídeos de caminhos de desenvolvimento de funcionários, permitindo a produção rápida de diversos programas de treinamento usando ferramentas intuitivas de vídeo com IA e modelos pré-construídos. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para edição de vídeo e criação de conteúdo.

