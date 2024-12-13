Criador de Vídeos de Briefing para Funcionários para Conteúdo Envolvente Rápido

Transforme seus roteiros em vídeos profissionais de briefing para funcionários instantaneamente com capacidades avançadas de texto para vídeo, aumentando o engajamento e a retenção.

Crie um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para novos contratados, apresentando um avatar de IA envolvente para introduzir os valores da empresa de forma profissional e clara, aproveitando a capacidade de avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de segurança de 45 segundos para todos os funcionários, projetado para aumentar a retenção de informações através de um estilo visual prático com texto claro na tela, utilizando legendas da HeyGen para acessibilidade e reforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de integração de 90 segundos amigável e informativo para novos funcionários, destacando a cultura da empresa com um estilo visual e de áudio consistente com a marca, construído de forma eficiente usando a capacidade de Templates & cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de treinamento de 75 segundos para o departamento de marketing, educando-os sobre novos recursos de software com um estilo visual e de áudio educacional estruturado, criado rapidamente usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Briefing para Funcionários

Crie facilmente vídeos de briefing para funcionários envolventes e de alta qualidade para melhorar a comunicação interna e aumentar a retenção de informações em sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de um Template
Comece selecionando entre uma ampla gama de templates personalizáveis projetados para várias comunicações internas. Este recurso da HeyGen ajuda você a estruturar rapidamente sua mensagem para máximo impacto.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Escolha um avatar de IA envolvente para apresentar seu briefing e transforme facilmente seu roteiro de texto em uma narração profissional, garantindo uma entrega consistente e clara.
3
Step 3
Aplique Seu Branding e Melhorias
Mantenha a consistência da marca utilizando controles de branding para adicionar seu logotipo e cores personalizadas. Melhore a clareza com legendas geradas automaticamente, tornando sua mensagem acessível a todos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Sua Equipe
Uma vez que seu vídeo esteja finalizado, exporte e compartilhe vídeos em vários formatos adequados para plataformas internas ou sistemas de gestão de aprendizagem, garantindo que sua mensagem alcance todos os funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Mensagens Internas Inspiradoras

Produza vídeos atraentes e motivacionais para mensagens de liderança, atualizações da empresa ou briefings culturais, promovendo um espírito de equipe positivo e unificado.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossas iniciativas de comunicação interna e treinamento?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA avançada projetada para ser seu criador definitivo de vídeos de briefing para funcionários. Ela simplifica a criação de vídeos de treinamento e integração de funcionários envolventes, aumentando significativamente a retenção de informações em suas comunicações internas. Ao aproveitar a IA, a HeyGen transforma conteúdo estático em experiências de aprendizado visual dinâmicas para sua equipe.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com a HeyGen?

Com a HeyGen, você obtém extensos controles de branding para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Utilize templates personalizáveis e integre seu logotipo, cores e fontes para produzir vídeos de IA consistentes e com aparência profissional. Você também pode selecionar entre diversos avatares de IA para representar sua marca de forma eficaz, garantindo que cada vídeo reflita seu estilo único.

Posso criar facilmente vídeos de IA de alta qualidade a partir de texto com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen torna a criação de vídeos de IA de alta qualidade simples usando sua capacidade de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA, e a HeyGen gera um vídeo polido completo com narração profissional em minutos. Este criador de vídeos eficiente capacita qualquer pessoa a produzir conteúdo atraente sem habilidades complexas de edição de vídeo.

Como a HeyGen apoia audiências globais e o compartilhamento de vídeos criados?

A HeyGen facilita um amplo alcance oferecendo legendas automáticas para acessibilidade e compreensão aprimorada em diversas audiências. Além disso, seu inovador recurso de Tradução com 1 Clique permite que você adapte seus vídeos para equipes globais sem esforço. Uma vez aperfeiçoados, você pode facilmente exportar e compartilhar vídeos em várias plataformas ou até mesmo integrá-los ao seu LMS existente para distribuição contínua.

