Criador de Vídeos de Briefing para Funcionários para Conteúdo Envolvente Rápido
Transforme seus roteiros em vídeos profissionais de briefing para funcionários instantaneamente com capacidades avançadas de texto para vídeo, aumentando o engajamento e a retenção.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de segurança de 45 segundos para todos os funcionários, projetado para aumentar a retenção de informações através de um estilo visual prático com texto claro na tela, utilizando legendas da HeyGen para acessibilidade e reforço.
Desenhe um vídeo de integração de 90 segundos amigável e informativo para novos funcionários, destacando a cultura da empresa com um estilo visual e de áudio consistente com a marca, construído de forma eficiente usando a capacidade de Templates & cenas da HeyGen.
Produza um vídeo dinâmico de treinamento de 75 segundos para o departamento de marketing, educando-os sobre novos recursos de software com um estilo visual e de áudio educacional estruturado, criado rapidamente usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção dos Funcionários.
Entregue vídeos de treinamento de funcionários impactantes e briefings essenciais que melhoram a retenção de informações e o engajamento em toda a sua força de trabalho usando IA.
Escale o Treinamento e as Comunicações Internas.
Gere facilmente um volume maior de conteúdo de treinamento e comunicações internas, garantindo que todos os funcionários recebam atualizações consistentes e oportunas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossas iniciativas de comunicação interna e treinamento?
A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA avançada projetada para ser seu criador definitivo de vídeos de briefing para funcionários. Ela simplifica a criação de vídeos de treinamento e integração de funcionários envolventes, aumentando significativamente a retenção de informações em suas comunicações internas. Ao aproveitar a IA, a HeyGen transforma conteúdo estático em experiências de aprendizado visual dinâmicas para sua equipe.
Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com a HeyGen?
Com a HeyGen, você obtém extensos controles de branding para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Utilize templates personalizáveis e integre seu logotipo, cores e fontes para produzir vídeos de IA consistentes e com aparência profissional. Você também pode selecionar entre diversos avatares de IA para representar sua marca de forma eficaz, garantindo que cada vídeo reflita seu estilo único.
Posso criar facilmente vídeos de IA de alta qualidade a partir de texto com a HeyGen?
Absolutamente, a HeyGen torna a criação de vídeos de IA de alta qualidade simples usando sua capacidade de texto para vídeo. Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA, e a HeyGen gera um vídeo polido completo com narração profissional em minutos. Este criador de vídeos eficiente capacita qualquer pessoa a produzir conteúdo atraente sem habilidades complexas de edição de vídeo.
Como a HeyGen apoia audiências globais e o compartilhamento de vídeos criados?
A HeyGen facilita um amplo alcance oferecendo legendas automáticas para acessibilidade e compreensão aprimorada em diversas audiências. Além disso, seu inovador recurso de Tradução com 1 Clique permite que você adapte seus vídeos para equipes globais sem esforço. Uma vez aperfeiçoados, você pode facilmente exportar e compartilhar vídeos em várias plataformas ou até mesmo integrá-los ao seu LMS existente para distribuição contínua.