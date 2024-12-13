Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, projetado para explicar os principais benefícios dos funcionários de maneira envolvente e profissional. Este vídeo deve apresentar visuais claros e uma narração amigável, gerada de forma integrada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo que cada novo membro da equipe se sinta informado e valorizado desde o primeiro dia.

Gerar Vídeo