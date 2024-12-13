Seu Gerador de Vídeos de Benefícios para Funcionários para Equipes de RH

Melhore a comunicação interna com vídeos profissionais. Gere narrações sem esforço para explicações claras.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, projetado para explicar os principais benefícios dos funcionários de maneira envolvente e profissional. Este vídeo deve apresentar visuais claros e uma narração amigável, gerada de forma integrada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo que cada novo membro da equipe se sinta informado e valorizado desde o primeiro dia.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos de comunicação interna direcionado a funcionários existentes, detalhando uma atualização recente no nosso pacote de benefícios de saúde. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando um avatar de IA envolvente para apresentar informações complexas de forma clara, simplificando assim nossas necessidades de geração de vídeos de benefícios para funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos de branding do empregador voltado para candidatos potenciais e recrutadores, destacando nossa cultura empresarial vibrante e iniciativas únicas de atração de talentos. A estética deve ser moderna e inspiradora, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para criar visuais atraentes que destacam o que torna nosso local de trabalho especial.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 50 segundos para todos os funcionários, explicando como utilizar um programa específico de benefícios de bem-estar. Este projeto de criador de vídeos de RH deve aproveitar modelos de vídeo profissionais e cenas para garantir uma produção rápida e consistente, entregando informações cruciais com um estilo de áudio claro e encorajador.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Benefícios para Funcionários

Crie vídeos de benefícios envolventes e informativos que atraem talentos e mantêm sua equipe informada com nosso criador de vídeos de RH com tecnologia de IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo suas informações de benefícios ou roteiro. Nossa plataforma usa tecnologia de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar suas palavras em um vídeo profissional sem esforço.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para combinar com o tom e a marca da sua empresa.
3
Step 3
Aplique Branding e Narração
Melhore seu vídeo aplicando o logotipo e as cores da sua empresa usando nossos controles de branding. Gere facilmente uma narração com som natural para seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Quando seu vídeo estiver perfeito, faça o download facilmente em vários formatos de proporção usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção, pronto para todas as suas necessidades de comunicação interna.

Casos de Uso

Fortaleça o Branding do Empregador e a Cultura

Crie vídeos de branding do empregador e depoimentos de funcionários atraentes para atrair talentos de ponta e fomentar uma cultura empresarial positiva.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos envolventes de benefícios para funcionários para equipes de RH?

O HeyGen atua como um gerador de vídeos com tecnologia de IA, permitindo que as equipes de RH produzam rapidamente vídeos de benefícios de alta qualidade e conteúdo de comunicação interna. Utilize sua plataforma intuitiva para criar mensagens atraentes que melhoram a compreensão e o engajamento dos funcionários sem esforço.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para melhorar a comunicação interna e a atração de talentos?

O HeyGen aproveita avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você transforme roteiros em vídeos profissionais para integração, cultura empresarial e branding do empregador. Isso simplifica a criação de conteúdo para equipes de RH, tornando a comunicação mais dinâmica e acessível.

O HeyGen fornece modelos de vídeo para agilizar a produção de conteúdo relacionado a RH?

Sim, o HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo personalizáveis projetados para acelerar a criação de conteúdo para depoimentos de funcionários, integração e vídeos de cultura empresarial. Esses modelos capacitam as equipes de RH a gerar rapidamente vídeos profissionais sem experiência extensa em edição.

O HeyGen pode ajudar as equipes de RH a criar vídeos de branding do empregador profissionais com branding personalizado?

Com certeza. O HeyGen permite que as equipes de RH produzam vídeos de branding do empregador polidos, completos com opções para geração de narração e legendas automáticas. Você pode facilmente incorporar o logotipo e as cores da sua marca para manter uma mensagem de cultura empresarial consistente e atrair talentos de ponta.

