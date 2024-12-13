Gerador de Vídeos de Anúncios para Funcionários: Rápido e Profissional

Produza rapidamente anúncios cativantes para funcionários e melhore a comunicação da equipe com Texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados, utilizando um avatar de IA amigável para apresentar a cultura da empresa e os principais membros da equipe. Direcione-se diretamente aos novos funcionários com um estilo visual acolhedor e convidativo e um tom de áudio claro e encorajador, garantindo uma primeira impressão envolvente através do gerador de vídeos de anúncios para funcionários da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 30 segundos celebrando um marco importante da empresa, com o objetivo de informar e motivar todos os funcionários. O estilo visual deve ser dinâmico e profissional, com uma trilha sonora animada, facilmente gerada convertendo um roteiro em vídeo usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criar vídeos de anúncios corporativos impactantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos destacando um valor central da empresa, destinado a reforçar a marca e a cultura entre os funcionários atuais e potenciais contratados. Empregue uma estética visual inspiradora com uma paleta de cores sofisticada e um estilo de áudio motivacional, aproveitando a geração precisa de Narração da HeyGen para uma narrativa envolvente que eleva vídeos profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo interno conciso de 20 segundos para uma atualização envolvente sobre um novo recurso de produto, direcionado às equipes departamentais relevantes. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e elegante, complementado por um áudio claro e conciso, incorporando o amplo suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para B-roll e adicionando Legendas para acessibilidade dentro do processo de geração de vídeo de ponta a ponta.
Motor Criativo

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncios para Funcionários

Crie vídeos de anúncios para funcionários envolventes sem esforço. Aproveite ferramentas impulsionadas por IA e modelos profissionais para transmitir atualizações importantes com impacto e estilo.

Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de Modelos de Vídeo profissionais para iniciar seu anúncio e economizar tempo na criação.
Step 2
Personalize com Sua Marca
Personalize seu vídeo incorporando os ativos da sua marca, carregando sua própria mídia ou selecionando entre uma variedade de avatares de IA realistas para seu apresentador.
Step 3
Gere Voz e Legendas
Aprimore sua mensagem com geração de Narração de IA em vários idiomas, garantindo que seu anúncio seja ouvido claramente.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Renderize seus vídeos profissionais com redimensionamento de proporção e exportações, permitindo que você compartilhe de forma integrada em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize a Integração e o Reconhecimento

Destaque conquistas de funcionários e otimize a integração de novos contratados com vídeos envolventes de IA, melhorando o reconhecimento e acelerando a integração.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos visualmente cativantes para anúncios?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais e visualmente cativantes com facilidade. Seu Gerador de Vídeos de IA oferece animações dinâmicas, uma rica biblioteca de mídia de estoque e modelos de vídeo personalizáveis, garantindo que seus anúncios se destaquem.

Quais opções de branding a HeyGen oferece para vídeos de anúncios corporativos?

A HeyGen fornece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore as cores e o logotipo da sua marca de forma integrada em vídeos de anúncios corporativos. Isso ajuda a manter uma narrativa consistente focada na marca em todas as suas comunicações internas.

A HeyGen facilita a criação de vídeos a partir de roteiros com avatares de IA?

Sim, a HeyGen oferece um processo de geração de vídeo de ponta a ponta, transformando seu roteiro em vídeo sem esforço. Você pode aproveitar avatares de IA realistas e capacidades de narração de IA para dar vida à sua mensagem sem edição complexa.

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de anúncios para funcionários envolventes?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de anúncios para funcionários, simplificando a criação de vídeos curtos e envolventes para comunicações internas, como integração de novos contratados ou atualizações da empresa. Seus recursos de personalização fáceis e cenas pré-construídas permitem uma narrativa visual dinâmica sem esforço extenso.

