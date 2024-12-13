O HeyGen fornece recursos robustos para influenciar o impacto emocional dos seus vídeos através de roteiros estratégicos, avatares de AI expressivos e geração de narração natural. Embora não seja um controle direto de emoção, a combinação desses elementos, juntamente com a geração de trilhas sonoras e modelos de vídeo personalizáveis, permite transmitir efetivamente os humores desejados e criar vídeos atraentes.