Crie um PSA convincente de 45 segundos sobre preparação para desastres voltado para famílias, ilustrando etapas essenciais para a segurança doméstica durante uma queda de energia. O estilo visual deve ser tranquilizador e claro, utilizando avatares de IA amigáveis para guiar os espectadores em cada ação, acompanhado por uma narração calma e informativa. Este vídeo de preparação para emergências usará os avatares de IA da HeyGen para transmitir informações críticas de forma eficaz.

