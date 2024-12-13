Absolutamente, a HeyGen capacita as empresas a manter controles de branding dentro de seus protocolos de emergência e anúncios de serviço público de preparação para desastres. Com templates personalizáveis e a capacidade de integrar seu logotipo e cores da marca, cada vídeo de resposta a emergências reflete a identidade da sua organização, fortalecendo a confiança e o reconhecimento.