Produza rapidamente vídeos vitais de treinamento de resposta a emergências com Texto-para-vídeo dinâmico a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo de 1 minuto para novos funcionários em uma fábrica, demonstrando protocolos de segurança críticos durante falhas de equipamentos. O estilo visual deve ser limpo e industrial, apresentando texto na tela junto com uma narração profissional e direta, utilizando os avatares de IA da HeyGen para ilustrar claramente as instruções corretas de emergência.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento abrangente de 2 minutos direcionado a profissionais de saúde, simulando uma emergência de incêndio em hospital. Este vídeo de treinamento baseado em cenários deve empregar visuais realistas e uma narração dramática, mas calma, para transmitir efetivamente o treinamento de segurança com IA, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para garantir uma mensagem precisa e consistente ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo eficaz de 45 segundos para visitantes internacionais em um grande local de eventos, delineando claramente os procedimentos essenciais de emergência para evacuação. Seu estilo visual e de áudio deve ser universalmente compreensível, apresentando gráficos icônicos simples, música de fundo calmante e uma narração tranquilizadora, tudo apoiado pelas Legendas da HeyGen para garantir a compreensão multilíngue.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de treinamento envolvente de 1,5 minuto para trabalhadores de escritório abordando protocolos de resposta a atiradores ativos. Este vídeo de treinamento de resposta a emergências requer um tom sério, mas informativo, utilizando transições de cena dinâmicas e um estilo visual corporativo contemporâneo, facilitado pela diversidade de Modelos & cenas da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Instruções de Emergência

Crie rapidamente vídeos de treinamento de resposta a emergências envolventes e precisos usando IA para garantir que sua equipe esteja sempre preparada para situações críticas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar
Insira seus procedimentos de emergência detalhados em um roteiro. Em seguida, selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seus protocolos de segurança críticos, tornando sua mensagem clara e consistente.
2
Step 2
Aprimore com Visuais e Voz
Utilize modelos impulsionados por IA e uma rica biblioteca de mídia para adicionar visuais impactantes. Gere narrações profissionais a partir do seu roteiro, garantindo vídeos de treinamento abrangentes e envolventes.
3
Step 3
Personalize e Refine Seu Vídeo
Aplique os controles de branding da sua organização, incluindo logotipos e esquemas de cores. Refine seu vídeo com legendas automáticas para atender aos padrões de acessibilidade e revise o resultado final.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Exporte seu vídeo de instruções de emergência de alta qualidade em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Integre facilmente seus vídeos de treinamento de segurança no seu LMS via Exportação SCORM para distribuição eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere vídeos e clipes de mídia social envolventes em minutos.

.

Crie e compartilhe rapidamente instruções de emergência urgentes e atualizações de segurança como clipes de vídeo curtos e envolventes em vários canais de comunicação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de emergência e segurança?

A HeyGen revoluciona o gerador de vídeos de procedimentos de emergência e vídeos de treinamento de segurança ao utilizar avatares de IA avançados e tecnologia de Texto-para-vídeo. Os usuários podem facilmente transformar roteiros de vídeos de treinamento em conteúdo de vídeo de alta qualidade sem precisar de câmeras ou atores, simplificando drasticamente a produção.

A HeyGen pode integrar vídeos de treinamento de resposta a emergências com sistemas de gestão de aprendizagem existentes?

Sim, a HeyGen é projetada para suportar a distribuição perfeita dos seus vídeos de treinamento de resposta a emergências. Nossa plataforma facilita a integração fácil com LMS e oferece capacidades de Exportação SCORM, garantindo que seu conteúdo de treinamento possa ser prontamente implantado dentro da sua infraestrutura de aprendizagem existente.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para tornar os vídeos de instruções de emergência acessíveis?

A HeyGen prioriza a acessibilidade para o gerador de vídeos de instruções de emergência com recursos técnicos robustos, como um Gerador de Legendas de IA para legendas automáticas. Além disso, nossa Tradução de Vídeo Multilíngue permite alcançar um público mais amplo, garantindo que protocolos de segurança críticos sejam compreendidos globalmente.

Como os modelos impulsionados por IA da HeyGen melhoram o treinamento de procedimentos de emergência?

Os modelos impulsionados por IA da HeyGen são especificamente projetados para agilizar a criação de conteúdo eficaz de procedimentos de emergência. Esses modelos, combinados com opções de vídeos de treinamento baseados em cenários, ajudam os usuários a produzir vídeos de treinamento profissionais e envolventes rapidamente, garantindo qualidade consistente em todas as suas comunicações de segurança.

