Gerador de Vídeo por E-mail: Crie Mensagens Envolventes Rapidamente

Crie e-mails de vídeo personalizados de forma rápida e fácil com a geração avançada de texto para vídeo a partir de script.

Imagine um vídeo de 45 segundos mostrando como um profissional de vendas pode enviar instantaneamente e-mails de vídeo personalizados para prospects, aumentando o engajamento. Este vídeo deve ser direcionado a proprietários de pequenas empresas e equipes de vendas, apresentando um estilo visual dinâmico e profissional com um avatar de IA transmitindo a mensagem com confiança, destacando a facilidade de criar esse tipo de conteúdo de marketing com os avatares de IA da HeyGen para uma comunicação simplificada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo atraente de 30 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, demonstrando a rápida transformação de um post de blog em um vídeo curto envolvente para redes sociais. O estilo visual deve ser moderno e energético, complementado por uma narração animada, enfatizando como o recurso de texto para vídeo a partir de script da HeyGen pode gerar conteúdo dinâmico sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para treinadores corporativos e profissionais de RH, ilustrando como criar rapidamente um módulo de integração profissional. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo e corporativo com uma narração tranquilizadora e autoritária, mostrando a eficiência obtida ao utilizar os templates pré-fabricados da HeyGen para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade gerado por IA para comunicação interna.
Prompt de Exemplo 3
Um vídeo de 40 segundos deve ser direcionado a empresas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos, ilustrando como adicionar facilmente uma narração profissional a vídeos de demonstração de produtos sem configurações complexas de estúdio. A estética visual precisa ser elegante e focada no produto, impulsionada pela robusta geração de narração da HeyGen para explicações envolventes, simplificando o processo geral de edição de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo por E-mail

Crie e envie mensagens de vídeo envolventes diretamente da sua caixa de entrada para capturar a atenção e melhorar a comunicação.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo com Avatares de IA
Comece elaborando seu script ou selecionando entre diversos avatares de IA para dar vida à sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Sua Narração Profissional
Enriqueça seu vídeo utilizando a geração de narração para transmitir sua mensagem de forma clara e eficaz.
3
Step 3
Personalize com Elementos de Marca
Aplique o logotipo e esquema de cores exclusivos da sua marca usando controles de branding para garantir consistência visual.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Personalizado
Finalize sua criação e exporte-a, aproveitando o redimensionamento de proporção para exibição ideal em e-mails de vídeo personalizados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Comunicações Internas e Externas

.

Produza facilmente mensagens de vídeo claras e concisas para atualizações da empresa, anúncios e boletins informativos para melhorar a retenção de informações.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo por IA da HeyGen pode melhorar minha criação de conteúdo?

O poderoso gerador de vídeo por IA da HeyGen permite transformar texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e visuais dinâmicos. Isso simplifica seu processo de criação de conteúdo, tornando-o ideal para marketing e redes sociais.

Posso criar e-mails de vídeo personalizados usando as capacidades de IA da HeyGen?

Sim, a HeyGen é especializada em gerar e-mails de vídeo personalizados em escala. Aproveite nosso gerador de avatares de IA e templates pré-fabricados para criar mensagens de vídeo únicas que aumentam significativamente o engajamento e simplificam a comunicação com seu público.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para vídeos na HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização criativa, incluindo uma variedade diversificada de avatares de IA e geração avançada de texto para vídeo. Você também pode utilizar várias narrações, cabeças falantes e templates pré-fabricados para personalizar totalmente seu conteúdo de vídeo.

A HeyGen é uma ferramenta eficaz para produzir conteúdo de vídeo gerado por IA para redes sociais?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para ajudá-lo a produzir rapidamente conteúdo de vídeo gerado por IA de alta qualidade, perfeito para redes sociais. Nosso editor de vídeo por IA intuitivo e vasta seleção de templates garantem que seus vídeos sejam cativantes e alinhados à marca para várias plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo