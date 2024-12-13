Criador de Vídeos de Marketing por E-mail: Crie Campanhas Envolventes

Aumente o engajamento e as taxas de cliques gerando vídeos profissionais a partir de seus roteiros de texto-para-vídeo sem esforço.

Imagine criar um vídeo de marketing por e-mail de 30 segundos que instantaneamente aumenta suas taxas de cliques. Este prompt imagina um pequeno empresário ou gerente de marketing selecionando rapidamente entre os diversos Modelos & cenas da HeyGen para criar uma promoção dinâmica e animada, completa com música de fundo inspiradora, exibindo seu produto ou serviço com esforço mínimo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing profissional de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e agências, demonstrando como um editor de vídeo AI pode transformar sua estratégia. Este vídeo deve apresentar uma narração polida e autoritária, guiando os espectadores pelo processo de geração de vídeos de marketing de alta qualidade, destacando a integração perfeita da geração de Narração para uma mensagem de marca consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, ilustrando o poder de transformar texto simples em vídeos animados para marketing em redes sociais. Este prompt exige uma apresentação visualmente rica, amigável e conversacional, mostrando ativamente a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar facilmente conteúdo escrito em curtas-metragens cativantes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional conciso de 15 segundos para gerentes de marca e empresas de e-commerce, enfatizando a identidade da marca e a consistência entre plataformas. O estilo visual deve ser limpo e direto, utilizando cores consistentes com a marca para mostrar como o recurso de redimensionamento de Proporção & exportações da HeyGen garante que seus vídeos de marketing por e-mail fiquem perfeitos em qualquer canal, mantendo uma mensagem coesa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing por E-mail

Crie vídeos de marketing envolventes para suas campanhas de e-mail sem esforço, transformando mensagens estáticas em conteúdo dinâmico que captura a atenção e impulsiona a ação.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando de uma biblioteca diversificada de **modelos de vídeo gratuitos** profissionais projetados para várias necessidades de marketing ou comece do zero com uma tela em branco para construir sua história. Isso aproveita os extensos Modelos & cenas da HeyGen para iniciar sua criação.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Preencha seu vídeo com visuais atraentes utilizando os avançados **avatares AI** da HeyGen ou carregando sua própria mídia. Integre facilmente sua **identidade de marca** com logotipos, cores e fontes personalizadas para manter uma aparência consistente.
3
Step 3
Aplique Acabamento Profissional
Aprimore seu vídeo com toques profissionais. Utilize nossa **geração de narração** para uma narração clara, adicione música de fundo envolvente e refine sua mensagem com legendas dinâmicas. Nossas ferramentas intuitivas de **edição de vídeo** tornam a personalização perfeita.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de **marketing por e-mail** e exporte-o no formato ideal para suas campanhas. Com o recurso de redimensionamento de Proporção & exportações da HeyGen, você pode garantir que seu vídeo fique perfeito em qualquer dispositivo, pronto para ser incorporado e gerar resultados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos AI atraentes para destacar o sucesso dos clientes, construindo confiança e credibilidade em seus esforços de marketing por e-mail.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um criador eficaz de vídeos de marketing por e-mail?

A HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais para campanhas de marketing por e-mail sem esforço. Utilize seu editor de vídeo AI, avatares AI e recursos de texto-para-vídeo para produzir vídeos de marketing envolventes que capturam a atenção e aumentam o engajamento.

A HeyGen oferece modelos para criação rápida de vídeos?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo gratuitos e ferramentas intuitivas de arrastar e soltar, tornando simples a criação rápida de vídeos promocionais ou animados. Esses modelos são projetados para ajudá-lo a iniciar seus vídeos de marketing sem precisar de experiência extensa em edição.

Quais recursos a HeyGen oferece para manter a identidade da marca em vídeos de marketing?

A HeyGen garante que sua identidade de marca seja consistente em todos os vídeos de marketing por meio de controles abrangentes de branding, como logotipos e cores personalizados. Além disso, recursos como geração de narração e legendas ajudam a refinar sua mensagem para máximo impacto.

Posso produzir vídeos de produtos de alta qualidade usando o editor de vídeo AI da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen funciona como um poderoso criador de vídeos de produtos, permitindo que você produza conteúdo de marketing em vídeo de alta qualidade com seu avançado editor de vídeo AI. Aproveite recursos como texto-para-vídeo e uma vasta biblioteca de mídia para exibir seus produtos de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo