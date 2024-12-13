Crie um vídeo tutorial introdutório de 1 minuto para proprietários de pequenas empresas que são novos no marketing por e-mail, demonstrando como configurar sua primeira campanha. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, usando texto claro na tela e uma narração amigável e animada. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as etapas principais e o recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar o conteúdo instrucional de forma eficiente, tornando o processo de se tornar um criador de vídeos tutoriais de marketing por e-mail acessível a todos.

