Gerador de Vídeo Tutorial de Marketing por E-mail: Crie & Engaje

Crie conteúdo de marketing por e-mail com vídeo envolvente sem esforço. Nosso editor de vídeo AI, com geração de narração, transforma suas ideias em tutoriais cativantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo e profissionais de marketing por e-mail, demonstrando exatamente "como adicionar vídeo a um e-mail" de forma eficaz. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e passo a passo com instruções de texto na tela e uma trilha sonora clara e animada. Mostre os Modelos & cenas da HeyGen para prototipagem rápida e seu recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar conteúdo instrucional rapidamente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional impactante de 60 segundos para empresas de e-commerce e especialistas em geração de leads, focando na criação de uma "chamada para ação" persuasiva dentro de campanhas de e-mail. A estética visual deve ser dinâmica e focada em conversão, usando filmagens de alta qualidade e tipografia ousada, acompanhadas por uma narração energética e persuasiva. Destaque a utilidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para visuais ricos e redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para adaptabilidade de plataforma.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos para equipes de marketing e agências digitais, posicionando a HeyGen como o melhor "gerador de vídeo tutorial de marketing por e-mail" e "editor de vídeo AI". O estilo deve ser elegante e profissional, misturando gravações de tela com gráficos em movimento envolventes, e apoiado por uma voz concisa e autoritária. Demonstre como as Legendas/legendas da HeyGen garantem acessibilidade e como seu recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro simplifica a criação de conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Tutorial de Marketing por E-mail

Transforme facilmente suas mensagens de marketing em tutoriais em vídeo envolventes para campanhas de e-mail, aumentando a interação dos destinatários com ferramentas profissionais alimentadas por AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Elabore seu conteúdo tutorial e use um recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente suas ideias em um vídeo de marketing envolvente.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de modelos & cenas, depois personalize facilmente cores, texto e elementos de design para alinhar com sua marca.
3
Step 3
Adicione Narração e Engajamento
Gere uma narração profissional usando nosso recurso de geração de narração ou um gerador de voz AI, depois adicione uma chamada para ação clara.
4
Step 4
Exporte para Entrega por E-mail
Otimize seu vídeo para e-mail usando redimensionamento & exportação de proporção de aspecto, depois aprenda como adicionar vídeo a um e-mail para alcance máximo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção de Tutoriais

Utilize vídeos alimentados por AI para melhorar significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento dentro de seus tutoriais de marketing por e-mail.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar minha estratégia de marketing por e-mail com vídeo?

A HeyGen permite que você crie vídeos de marketing envolventes sem esforço, incluindo vídeos explicativos e de produtos, especificamente adaptados para suas campanhas de e-mail. Aproveite nosso editor de vídeo AI para produzir conteúdo de marketing por e-mail em vídeo de alta qualidade que cativa seu público.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de marketing?

A HeyGen fornece um editor poderoso de arrastar e soltar, avatares AI e funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para simplificar sua criação de vídeo. Você também pode personalizar cores, texto e elementos de design usando nossos modelos e cenas extensos.

Como a HeyGen ajuda a adicionar vídeo aos e-mails?

A HeyGen ajuda a otimizar seu conteúdo de vídeo para e-mail, permitindo que você gere facilmente imagens em miniatura atraentes e até mesmo um GIF como pré-visualização do vídeo. Essa abordagem incentiva taxas de cliques mais altas, tornando simples incorporar vídeos envolventes em seus modelos de e-mail sem incorporar diretamente arquivos grandes.

Posso personalizar meus vídeos feitos com a HeyGen para marketing por e-mail?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, personalizar cores e selecionar elementos de design apropriados para manter uma aparência consistente e profissional em todos os seus esforços de marketing por e-mail com vídeo.

