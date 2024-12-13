Vídeo Tutorial de Marketing por E-mail: Aumente o Engajamento & Vendas

Domine como adicionar vídeo a um e-mail e aumentar o engajamento. Transforme suas campanhas de e-mail com os modelos pré-construídos da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Aprenda como empresas de e-commerce e gerentes de produto podem integrar perfeitamente vídeos de demonstração de produtos ou vídeos de avaliação perspicazes em sua próxima campanha de e-mail. Este vídeo instrucional de 45 segundos adota um estilo visual limpo e moderno com narração clara, utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro e Legendas para máxima clareza.
Prompt de Exemplo 2
Explore exemplos criativos de marketing por e-mail em vídeo neste guia vibrante de 30 segundos, demonstrando como criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital podem usar GIFs envolventes e botões de CTA proeminentes em seus e-mails. A apresentação visualmente rica e acelerada, completa com uma trilha sonora animada, exibe os Modelos & cenas pré-construídos da HeyGen e o amplo suporte de Biblioteca de Mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Desmistifique o processo técnico de como adicionar vídeo a um e-mail de forma eficaz, direcionado a profissionais de marketing técnico e desenvolvedores de e-mail neste tutorial passo a passo de 90 segundos. Com uma narração calma e autoritária, este vídeo educacional explicará considerações como escolher uma plataforma de hospedagem de vídeo e otimizar com o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações da HeyGen para entrega perfeita em todos os dispositivos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Tutoriais de Vídeo de Marketing por E-mail

Aprenda a criar tutoriais em vídeo envolventes com facilidade e integrá-los em suas campanhas de e-mail para capturar a atenção e informar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Tutorial
Aproveite os avatares de IA da HeyGen para produzir rapidamente conteúdo tutorial claro e profissional, adaptado para seu público, garantindo um vídeo tutorial de marketing por e-mail consistente e envolvente.
2
Step 2
Selecione o Formato de Vídeo para E-mail
Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações da HeyGen para otimizar seu vídeo. Você pode criar uma miniatura de vídeo atraente ou um clipe curto que leva ao seu tutorial completo, perfeito para marketing por e-mail em vídeo.
3
Step 3
Adicione o Link do Vídeo ao E-mail
Integre seu vídeo ao modelo de e-mail. Incorpore a miniatura do vídeo ou GIF com um botão de CTA claro que direcione os destinatários ao seu tutorial completo em uma plataforma hospedada, aprimorando como adicionar vídeo a um e-mail de forma eficaz.
4
Step 4
Aplique Sua Estratégia de Campanha
Finalmente, aplique seu vídeo à sua campanha de e-mail. Envie seu e-mail e monitore métricas-chave para entender como o conteúdo de vídeo ajuda a aumentar o engajamento e transmitir sua mensagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Marketing Envolventes Rapidamente

.

Crie rapidamente conteúdo de vídeo cativante, como demonstrações de produtos ou vídeos de avaliação, para enriquecer sua estratégia de marketing por e-mail e informar seu público.

Perguntas Frequentes

Como as dicas criativas de marketing por e-mail em vídeo podem melhorar o engajamento da minha campanha de e-mail?

Utilizar a HeyGen para sua estratégia de marketing por e-mail permite criar facilmente vídeos de demonstração de produtos envolventes ou vídeos de avaliação atraentes. Você pode transformar texto em conteúdo de vídeo dinâmico, utilizar modelos pré-construídos e até exportar GIFs curtos para aumentar o engajamento diretamente em sua campanha de e-mail.

Qual é a melhor maneira de adicionar um vídeo a um e-mail de forma eficaz?

A maneira mais eficaz de adicionar vídeo a um e-mail é geralmente incorporando uma prévia em GIF com um botão de CTA claro que leva ao vídeo completo hospedado em uma plataforma de hospedagem de vídeo confiável ou YouTube. A HeyGen simplifica isso permitindo que você gere vídeos profissionais com avatares de IA e depois os compartilhe facilmente para seu marketing por e-mail.

A HeyGen pode me ajudar a criar um tutorial de marketing por e-mail em vídeo profissional?

Com certeza, a HeyGen é ideal para produzir tutoriais de marketing por e-mail em vídeo de alta qualidade. Com a HeyGen, você pode transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico usando avatares de IA, gerar narrações naturais e adicionar legendas, tornando seu tutorial fácil de entender e aumentando seu impacto.

Como a HeyGen apoia a consistência da marca no marketing por e-mail em vídeo?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seu conteúdo de vídeo. Isso garante que cada vídeo esteja alinhado com sua estratégia de marketing por e-mail, e você pode facilmente ajustar proporções para exibição ideal em várias plataformas.

