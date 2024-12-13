Crie um vídeo conciso de 1 minuto demonstrando como conectar com segurança uma placa de circuito simples, direcionado a iniciantes e entusiastas de eletrônica. O estilo visual deve ser limpo, com closes dos componentes e sobreposições de texto animado para termos-chave, complementado por uma narração calma e informativa. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para garantir uma narração precisa e consistente, tornando passos complexos fáceis de seguir para qualquer pessoa nova em ferramentas de criação de vídeos tutoriais de eletrônica.

