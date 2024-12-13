Com certeza, o HeyGen facilita a produção de vídeos de treinamento de VE personalizados para diversos públicos, como técnicos automotivos e novos proprietários de veículos elétricos. Com recursos como Legendas/captions e redimensionamento de Proporção & exportações, você pode garantir que seu conteúdo educacional seja acessível e otimizado para várias plataformas.