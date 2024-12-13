Vídeo Educacional para Escolas: Aumente o Engajamento e a Aprendizagem

Transforme sua sala de aula com vídeos alinhados ao currículo e lições interativas para os alunos. Crie facilmente vídeos instrucionais envolventes usando Texto para vídeo a partir de roteiro.

376/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a alunos do ensino médio para um ambiente de sala de aula invertida, introduzindo um novo tópico ou material pré-aula como parte de seus recursos de aprendizagem. Este vídeo deve apresentar um avatar profissional de IA apresentando o conteúdo em um estilo visual limpo e moderno, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para uma presença consistente na tela.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de sala de aula envolvente de 30 segundos que explore um evento significativo na história para alunos do ensino fundamental II, usando imagens históricas dinâmicas e infográficos animados. O estilo de áudio deve ser autoritário, mas envolvente, apoiado por legendas precisas para auxiliar na compreensão através do recurso de legendas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um tutorial em vídeo de 75 segundos para professores criando tutoriais de matemática, demonstrando uma técnica ou conceito específico de resolução de problemas como parte de seus planos de aula. O estilo visual deve ser claro e conciso, com exemplos passo a passo na tela, acompanhados por uma voz calma e encorajadora, utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de roteiro para agilizar a criação de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo Educacional para Escolas

Transforme seu ensino e envolva os alunos com vídeos educacionais dinâmicos e alinhados ao currículo, perfeitos para salas de aula, ensino remoto e educação domiciliar.

1
Step 1
Crie seu conteúdo educacional
Comece transformando seus roteiros ou esboços em lições em vídeo envolventes usando o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen, perfeito para qualquer disciplina ou nível escolar.
2
Step 2
Escolha seu apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA do HeyGen para servir como seu educador na tela, tornando seus vídeos instrucionais mais pessoais e cativantes para os alunos.
3
Step 3
Adicione elementos interativos
Melhore a aprendizagem adicionando legendas claras, um recurso chave para acessibilidade e reforço de conceitos importantes em seus vídeos de sala de aula.
4
Step 4
Exporte e compartilhe suas lições
Finalize seus vídeos instrucionais e utilize as opções de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen, tornando-os prontos para serem compartilhados como valiosos recursos de aprendizagem com seus alunos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anime o Conteúdo para uma Compreensão Mais Profunda

.

Aproveite a narrativa em vídeo com IA para ilustrar vividamente assuntos complexos e conceitos abstratos, tornando o aprendizado mais imersivo para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais para escolas?

O HeyGen capacita professores e educadores a criar facilmente vídeos educacionais de alta qualidade a partir de roteiros usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, simplificando significativamente o processo de desenvolvimento de vídeos de sala de aula envolventes e recursos de aprendizagem.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para personalizar vídeos de sala de aula envolventes?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo uma rica biblioteca de mídia, vários modelos e controles de marca, permitindo que educadores criem planos de aula dinâmicos e vídeos instrucionais adaptados a disciplinas específicas, como educação científica ou tutoriais de matemática.

Os avatares de IA do HeyGen podem melhorar vídeos instrucionais e recursos de aprendizagem?

Absolutamente, os avatares de IA do HeyGen e a tecnologia avançada de geração de narração podem transformar roteiros padrão em vídeos instrucionais animados, oferecendo diversos elementos visuais e tornando os recursos de aprendizagem mais interativos e atraentes para os alunos.

O HeyGen oferece recursos para tornar o conteúdo educacional acessível a todos os alunos?

Sim, o HeyGen apoia a acessibilidade para todos os alunos gerando automaticamente legendas para o conteúdo educacional, garantindo que vídeos de sala de aula e materiais da biblioteca de vídeos online sejam compreensíveis e inclusivos para um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo