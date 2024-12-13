Vídeo Educativo para Marketing: Impulsione Aprendizado e Leads

Impulsione o engajamento do público e construa autoridade de marca com conteúdo educativo envolvente. Crie vídeos poderosos usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.

512/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo envolvente de 45 segundos projetado para profissionais de marketing B2B, ilustrando o poder da narrativa para construir autoridade de marca. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e corporativo, apresentando animações elegantes e uma narração profissional, complementada por legendas estrategicamente posicionadas para acessibilidade. Este vídeo educativo para marketing deve aproveitar a extensa biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para mostrar exemplos relevantes da indústria.
Prompt de Exemplo 2
Para empreendedores criativos e criadores de conteúdo, desenvolva um vídeo energético de 30 segundos 'como fazer' que destaque uma dica rápida para aumentar o engajamento de vídeos nas redes sociais. Este vídeo deve apresentar um estilo visual acelerado com sobreposições de texto dinâmicas e uma estética moderna, apresentado por um avatar de IA moderno. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para desenvolvimento rápido e garanta que o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto seja otimizado para diversas plataformas sociais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo educativo de 50 segundos para marketing, especificamente para jovens interessados em vida sustentável, focando em escolhas de produtos ecológicos para construir confiança. Empregue uma estética visualmente atraente com gráficos animados contemporâneos e uma narração tranquilizadora, garantindo que o conteúdo seja fácil de digerir. Utilize a geração de narração do HeyGen para uma narração consistente e integre legendas para melhorar a acessibilidade e a visualização em diversos ambientes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo Educativo para Marketing

Aproveite o poder dos vídeos educativos para engajar seu público-alvo, simplificar tópicos complexos e construir autoridade de marca com as ferramentas intuitivas de criação de vídeo do HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Educativo
Defina seus objetivos de aprendizado e elabore um roteiro claro e envolvente para seu vídeo de marketing educativo, focando em simplificar tópicos complexos.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo educativo. Combine seu avatar com uma narração profissional gerada a partir do seu roteiro para dar vida à sua mensagem.
3
Step 3
Enriqueça com Visuais e Branding
Utilize modelos e cenas para projetar cenários visuais atraentes para seu vídeo. Incorpore seu logotipo e cores da marca usando controles de Branding para manter a consistência e fortalecer a autoridade da marca.
4
Step 4
Gere e Otimize para Distribuição
Transforme seu roteiro e visuais em um vídeo polido usando a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Ajuste proporções e exporte seu vídeo educativo para várias plataformas, garantindo o máximo engajamento do público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Treinamento de Produtos e Onboarding

.

Desenvolva vídeos de instruções e tutoriais impactantes para simplificar tópicos complexos, melhorando a compreensão e retenção do usuário para seus produtos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos criativos e envolventes transformando texto em vídeo usando avatares de IA e modelos robustos. Isso permite uma criação de conteúdo eficiente, permitindo que os profissionais de marketing se concentrem na narrativa e no engajamento do público.

O HeyGen pode produzir vídeos explicativos animados com gráficos em movimento avançados?

Sim, o HeyGen facilita a criação de vídeos explicativos animados dinâmicos e suporta a integração de elementos visuais semelhantes a gráficos em movimento através de sua plataforma versátil. Isso é perfeito para simplificar tópicos complexos e melhorar o conteúdo visual para capturar o engajamento do usuário.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo personalizado?

O HeyGen oferece controles de branding abrangentes, permitindo que você personalize vídeos criativos com seu logotipo e cores da marca. Isso garante uma identidade de marca consistente em todos os seus esforços de vídeo educativo para marketing, construindo autoridade de marca com conteúdo visual polido.

O HeyGen permite a criação eficiente de conteúdo de vídeo educativo?

Sim, o HeyGen permite a criação eficiente de vídeos educativos de alta qualidade aproveitando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de um roteiro simples. Isso capacita os usuários a simplificar tópicos complexos e produzir conteúdo educativo envolvente rapidamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo