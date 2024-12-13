A HeyGen é projetada com segurança em mente, oferecendo um ambiente "seguro" para a produção de "Vídeos Educativos de Saúde". Embora não seja uma entidade coberta, a HeyGen visa ser "Pronta para HIPAA" em sua abordagem ao manuseio de dados e suporta "múltiplos logins de usuários" para colaboração em equipe dentro de uma plataforma controlada.