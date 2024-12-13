A HeyGen se destaca no apoio ao desenvolvimento de vídeos de microaprendizagem e integração envolventes, permitindo que você crie rapidamente lições curtas e impactantes usando avatares de IA e modelos pré-construídos. Você também pode ajustar facilmente as proporções para várias plataformas, garantindo que seu conteúdo esteja pronto para dispositivos móveis e otimize a retenção de conhecimento.