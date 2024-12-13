Vídeo Educacional para Funcionários: Aumente Habilidades e Engajamento

Crie vídeos de treinamento corporativo envolventes com avatares de IA para aumentar a retenção de conhecimento e garantir experiências de aprendizado consistentes.

366/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 60 segundos explicando o processo atualizado de relatórios de despesas para todos os funcionários atuais. Este vídeo de treinamento corporativo deve ter uma estética limpa e moderna com visuais dinâmicos, usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para entrega de informações precisa e consistente, garantindo alta retenção de conhecimento.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo instrucional de 30 segundos para a equipe do armazém, demonstrando uma atualização crítica do protocolo de segurança. Este vídeo de treinamento exige um estilo visual direto e impactante, reforçado por legendas fortes e imagens relevantes do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para garantir uma comunicação clara.
Prompt de Exemplo 3
Crie um clipe de desenvolvimento profissional envolvente de 50 segundos para membros da equipe de vendas, mostrando as melhores práticas para comunicação com clientes. O vídeo deve ter um tom inspirador com um design limpo e aspiracional, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para criação rápida e redimensionamento e exportação de Aspecto para várias plataformas, posicionando-o como um vídeo educacional essencial para os funcionários.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos Educacionais para Funcionários

Simplifique a criação de vídeos de treinamento envolventes e eficazes para sua equipe com poderosas ferramentas de IA, melhorando a retenção de conhecimento e o desenvolvimento profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece aproveitando o recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Digite ou cole seu conteúdo de treinamento, e a HeyGen gerará automaticamente os segmentos iniciais do vídeo para seus funcionários.
2
Step 2
Personalize para Sua Marca
Personalize seu vídeo educacional aplicando os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores. Integre visuais relevantes da biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios para aumentar o engajamento.
3
Step 3
Adicione Recursos de Acessibilidade
Garanta que seu treinamento seja inclusivo e claro para todos os funcionários, adicionando facilmente legendas. Escolha entre vários modelos e cenas para estruturar seu vídeo de forma eficaz e profissional.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo selecionando a proporção e as opções de exportação desejadas. Seu vídeo educacional profissional está então pronto para distribuição perfeita nas suas plataformas de aprendizado preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivação e Cultura dos Funcionários

.

Desenvolva vídeos motivacionais atraentes que elevem os funcionários e reforcem valores e cultura positivos da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar a criação de vídeos educacionais para funcionários?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos educacionais para funcionários transformando roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narrações profissionais em minutos. Nossa plataforma intuitiva e modelos prontos para uso simplificam todo o processo de produção de vídeo, tornando simples a criação de conteúdo de treinamento atraente sem edição de vídeo complexa.

Quais recursos específicos da HeyGen aumentam a eficácia dos vídeos de treinamento corporativo?

A HeyGen aumenta significativamente a eficácia dos vídeos de treinamento corporativo por meio de recursos como avatares de IA realistas que entregam conteúdo de forma eficaz e geração automática de narração a partir de texto. Você também pode adicionar legendas precisas para acessibilidade e aplicar controles de marca para manter a consistência, tudo contribuindo para uma melhor retenção de conhecimento.

É fácil produzir vídeos de treinamento profissional para funcionários com a HeyGen?

Sim, a HeyGen torna excepcionalmente fácil produzir vídeos de treinamento profissional para funcionários. Basta inserir seu roteiro de vídeo, escolher entre uma variedade de modelos e aproveitar a extensa biblioteca de mídia da HeyGen para criar conteúdo de treinamento de alta qualidade sem precisar de equipamentos de produção complexos.

Como a HeyGen apoia o desenvolvimento de vídeos de microaprendizagem ou integração envolventes?

A HeyGen se destaca no apoio ao desenvolvimento de vídeos de microaprendizagem e integração envolventes, permitindo que você crie rapidamente lições curtas e impactantes usando avatares de IA e modelos pré-construídos. Você também pode ajustar facilmente as proporções para várias plataformas, garantindo que seu conteúdo esteja pronto para dispositivos móveis e otimize a retenção de conhecimento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo