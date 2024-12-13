O HeyGen é ideal para criar demonstrações de "código prático" e tutoriais de "ferramentas de desenvolvedor" para várias plataformas. Suas opções de redimensionamento de proporção e exportação permitem que você adapte seu conteúdo de vídeo para diferentes mídias sociais ou ambientes de aprendizado, alcançando um público mais amplo de "desenvolvedores" em "Cibersegurança" ou "Inteligência Artificial".