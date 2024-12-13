Vídeo Educacional para Treinamento Corporativo Facilitado

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um vídeo informativo de 1,5 minuto de treinamento de conformidade especificamente para todos os funcionários de uma instalação de manufatura, detalhando protocolos de segurança essenciais. O estilo visual e de áudio deve ser sério e autoritário, incorporando filmagens realistas para retratar vários cenários de segurança, garantindo clareza com legendas automáticas para reforçar informações críticas.
Desenvolva um vídeo de treinamento corporativo de 2 minutos para funcionários existentes sobre a implementação de um novo sistema de software interno. O vídeo deve utilizar principalmente gravações de tela envolventes para demonstrar claramente o uso passo a passo, mantendo um estilo visual nítido, e se beneficiará da capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para garantir uma narração precisa e instrutiva para uma aquisição eficaz de habilidades.
Produza um vídeo curto envolvente de 45 segundos voltado para todos os funcionários atuais, celebrando as conquistas recentes da empresa e reforçando a cultura central da empresa. Esta peça de treinamento interno para funcionários deve adotar um estilo visual animado e inspirador, incorporando suporte de biblioteca de mídia diversificada para mostrar trabalho em equipe e colaboração, tudo entregue com uma narração energética, aproveitando vários modelos e cenas para uma apresentação dinâmica.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo Educacional para Treinamento Corporativo

Transforme eficientemente seu conteúdo de treinamento em vídeos educacionais envolventes e de alta qualidade com ferramentas intuitivas, aprimorando o aprendizado e desenvolvimento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Escreva seu conteúdo, focando em objetivos de aprendizado claros e mensagens chave para seus funcionários. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter facilmente seu material escrito em uma narrativa visual com roteiros envolventes.
2
Step 2
Escolha Visuais e Voz
Selecione avatares de IA adequados ou carregue sua própria mídia para representar sua marca. Melhore seus vídeos de treinamento corporativo com geração de narração profissional para entregar sua mensagem de forma clara e eficaz.
3
Step 3
Adicione Elementos Essenciais
Incorpore controles de marca como o logotipo e as cores da sua empresa para manter a consistência. Garanta acessibilidade e clareza adicionando legendas ao seu conteúdo de vídeo educacional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e exporte-o no formato desejado para várias plataformas. Distribua seu vídeo de treinamento concluído de forma integrada, talvez carregando-o em seu sistema de gestão de aprendizado para fácil acesso.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Treinamento Complexos

Transforme assuntos complexos como conformidade ou procedimentos técnicos em vídeos educacionais claros, envolventes e fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Explore a abordagem da HeyGen para simplificar vídeos de treinamento corporativo.

A HeyGen utiliza ferramentas de IA de ponta para transformar roteiros em vídeos de treinamento corporativo profissionais, eliminando a produção de vídeo complexa. Você pode facilmente criar conteúdo de treinamento envolvente para funcionários usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo, simplificando todo o seu fluxo de trabalho.

A HeyGen pode atender a diversas necessidades de treinamento de funcionários, como microaprendizado ou conformidade?

Sim, a HeyGen é ideal para diversos treinamentos de funcionários, incluindo módulos de microaprendizado e treinamento crítico de conformidade. Com controles de marca robustos, modelos personalizáveis e legendas automáticas, você pode rapidamente produzir vídeos educacionais profissionais para treinamento corporativo que se alinham com seus requisitos específicos.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir roteiros e conteúdos de vídeo envolventes rapidamente?

A HeyGen simplifica a produção de vídeo permitindo que os usuários gerem narrações e criem texto-para-vídeo a partir de roteiros sem esforço. Sua extensa biblioteca de modelos e cenas, juntamente com suporte de biblioteca de mídia, ajuda a criar vídeos de treinamento atraentes de forma rápida e eficiente.

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de integração e treinamento de segurança eficazes?

A HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de integração impactantes e materiais de treinamento de segurança com facilidade. Utilize avatares de IA realistas e capacidades poderosas de texto-para-vídeo para entregar mensagens claras e consistentes aos seus funcionários de forma eficiente para qualquer cenário de treinamento corporativo.

