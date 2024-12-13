Sim, a HeyGen é projetada para produzir de forma eficiente conteúdo de vídeo de treinamento de alta qualidade e outros formatos de vídeo educacional. Com avatares de IA personalizáveis, controles de marca robustos e diversas opções de proporção de aspecto, a HeyGen permite esforços escaláveis de marketing de vídeo em várias plataformas, incluindo redes sociais, garantindo que seus vídeos educacionais alcancem um público amplo.