Prompt de Exemplo 1
Imagine um vibrante vídeo educativo animado de 45 segundos voltado para estudantes do ensino fundamental, explorando um conceito científico fascinante através de visuais envolventes e coloridos e um avatar de IA energético que simplifica ideias complexas, facilmente construído usando os avatares de IA do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de material de treinamento envolvente de 90 segundos para novos contratados em processo de integração na empresa, adotando um estilo visual corporativo moderno com destaques de texto impactantes na tela e uma trilha sonora profissional de fundo, tudo eficientemente criado a partir de um roteiro usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um tutorial dinâmico de 30 segundos para entusiastas aprendendo técnicas de fotografia para iniciantes, apresentando um estilo visual animado com cortes rápidos de exemplos práticos, enriquecido pelo amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para acessar visuais de alta qualidade, perfeito para compartilhar em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Usar um Criador de Vídeos Tutoriais Educativos

Transforme ideias complexas em vídeos educacionais envolventes sem esforço com IA, perfeito para guias práticos, material de treinamento e aprendizado de estudantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Educacional
Comece elaborando o conteúdo do seu tutorial. Basta inserir seu texto, e a plataforma converterá seu roteiro em cenas de vídeo dinâmicas, estabelecendo a base para vídeos educacionais envolventes.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Visuais
Dê vida ao seu tutorial escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA para apresentar suas informações. Aumente o apelo visual usando fotos e vídeos de estoque da biblioteca de mídia.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Eleve seu tutorial com narrações de alta qualidade geradas por IA. Escolha entre vários idiomas e sotaques para entregar seu conteúdo educacional de forma clara e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo educacional esteja completo, exporte-o facilmente em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe seus guias práticos ou material de treinamento polidos de forma contínua com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explique Conceitos Complexos

Descomplique facilmente assuntos intrincados em vídeos educacionais claros e compreensíveis, impulsionados por IA, e guias práticos para estudantes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais?

HeyGen é um avançado criador de vídeos educacionais com IA que transforma texto em vídeos educativos envolventes. Nossa plataforma de IA generativa permite personalizar o conteúdo com narrações geradas por IA, simplificando todo o processo de produção.

O que torna o HeyGen ideal para produzir guias práticos eficazes?

HeyGen se destaca como um criador de vídeos tutoriais educacionais, oferecendo uma interface intuitiva de arrastar e soltar para criar guias práticos e tutoriais claros. Você pode facilmente integrar fotos e vídeos de estoque para explicar visualmente etapas complexas, tornando o aprendizado mais acessível.

Posso criar vídeos educacionais animados usando a plataforma do HeyGen?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos educacionais animados dinâmicos com uma variedade de avatares de IA personalizáveis. Você pode personalizar cada detalhe, incluindo controles de marca, para garantir que seus vídeos sejam não apenas informativos para os alunos, mas também visualmente atraentes e alinhados à marca.

Como o HeyGen facilita o compartilhamento e exportação de material de treinamento?

HeyGen torna simples exportar seu material de treinamento finalizado em vários formatos de proporção adequados para qualquer plataforma. Você pode facilmente compartilhar seus vídeos educacionais em diversos canais, garantindo que seu conteúdo alcance seu público de forma eficaz.

