Crie Vídeos Educacionais Impactantes para Escolas

Capacite os professores a oferecer aulas em vídeo envolventes e alinhadas ao currículo. Produza rapidamente conteúdo cativante com o recurso de texto para vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um módulo de desenvolvimento profissional de 60 segundos para professores, oferecendo uma dica rápida e prática sobre a integração de novas estratégias de ensino, apresentado em um estilo visual limpo e profissional com uma voz concisa, facilmente gerado usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos alinhado ao currículo, mostrando a abordagem inovadora de uma escola para aulas interativas, direcionado a pais e conselhos escolares com cenas visualmente ricas e música de fundo animada, onde a narrativa envolvente é conduzida pela geração de narração da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 50 segundos explicando a navegação de novo material educacional digital para alunos e professores, apresentando uma progressão visual passo a passo e um tom calmo e informativo, aprimorado com legendas automáticas da HeyGen para acessibilidade e clareza.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento Educacional para Escolas

Produza facilmente vídeos de treinamento educacional envolventes e alinhados ao currículo para escolas, capacitando tanto professores quanto alunos com materiais de aprendizagem dinâmicos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Transforme seu conteúdo de aprendizagem em um roteiro pronto para produção. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para converter seu material escrito em vídeos instrucionais envolventes instantaneamente.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Dê vida aos seus vídeos educacionais escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Selecione o apresentador perfeito para entregar suas aulas, tornando tópicos complexos acessíveis e cativantes para os alunos.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Aprimore a clareza e a acessibilidade de suas aulas em vídeo com geração de narração de alta qualidade. Garanta que todos os alunos possam acompanhar, tornando seu material educacional mais impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Cursos
Prepare seus cursos online polidos para qualquer plataforma. Com redimensionamento de proporção de aspecto flexível e exportações, adapte seu vídeo de forma contínua para fácil distribuição e acesso em ambientes de aprendizagem digital.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Narrativa Dinâmica de Assuntos

Transforme tópicos complexos do currículo, como eventos históricos ou conceitos científicos, em histórias em vídeo vívidas e memoráveis para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar os vídeos de treinamento educacional para escolas?

A HeyGen transforma o aprendizado tradicional ao permitir que educadores criem rapidamente vídeos de treinamento educacional envolventes para escolas usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso simplifica a produção de vídeos instrucionais de alta qualidade, tornando o material educacional digital mais acessível.

A HeyGen pode ajudar os professores a criar vídeos alinhados ao currículo com branding específico?

Sim, a HeyGen oferece ferramentas robustas para que os professores criem vídeos alinhados ao currículo que ressoem com seus alunos e salas de aula do ensino fundamental e médio. Com controles de branding, modelos personalizados e geração de narração, os educadores podem garantir que suas aulas em vídeo mantenham uma aparência consistente e profissional.

Quais tipos de vídeos instrucionais podem ser criados usando a plataforma da HeyGen?

A HeyGen suporta a criação de diversos vídeos instrucionais, incluindo vídeos educacionais animados, vídeos tutoriais e cursos online abrangentes. Nossa plataforma facilita a adição de legendas, garantindo que seu material educacional digital seja acessível e impactante para todos os alunos.

A HeyGen utiliza IA generativa para simplificar a produção de aulas em vídeo?

Com certeza, a HeyGen aproveita as capacidades avançadas do ChatGPT e da IA Generativa para simplificar significativamente a produção de aulas em vídeo e conteúdo de desenvolvimento profissional. Isso permite que os educadores convertam roteiros de texto em vídeos dinâmicos com avatares de IA de forma eficiente, economizando tempo e recursos valiosos.

