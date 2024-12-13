Com certeza, a HeyGen aproveita as capacidades avançadas do ChatGPT e da IA Generativa para simplificar significativamente a produção de aulas em vídeo e conteúdo de desenvolvimento profissional. Isso permite que os educadores convertam roteiros de texto em vídeos dinâmicos com avatares de IA de forma eficiente, economizando tempo e recursos valiosos.