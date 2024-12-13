O Criador Definitivo de Integração para Equipe Educacional

Simplifique a integração da equipe educacional sem esforço. Crie vídeos de treinamento envolventes com geração de narração para todos os novos contratados.

Imagine um vídeo de 45 segundos para administradores escolares mostrando como simplificar efetivamente a integração de novos contratados. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com gráficos modernos e uma narração encorajadora e informativa. Este vídeo pode destacar a facilidade de gerar conteúdo profissional rapidamente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para explicar processos complexos com clareza, enfatizando a transição do papel tradicional para uma experiência de integração digital mais eficiente.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos direcionado a novos professores e líderes escolares, demonstrando os benefícios de portais de integração personalizados. O estilo visual deve ser amigável e acolhedor, com um tom otimista e áudio claro e nítido. Este vídeo pode utilizar avatares de IA da HeyGen para guiar os espectadores por uma jornada de integração personalizável, mostrando como um modelo de integração para professores torna as primeiras semanas menos avassaladoras e mais integradas para a equipe educacional.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para diretores e coordenadores de tecnologia educacional ilustrando a simplicidade de configurar um criador de integração para equipe educacional. O estilo visual e de áudio deve ser energético e focado em demonstração, com música de fundo animada. Destaque como os Modelos & cenas da HeyGen podem ser rapidamente adaptados, demonstrando a interface amigável deste software configurável, tornando a criação de conteúdo para integração eficiente e direta.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 50 segundos voltado para gerentes de RH em ambientes educacionais e superintendentes distritais, focando em recursos avançados como fluxos de trabalho automatizados e rastreamento de status dentro do processo de integração. O estilo visual deve ser analítico, mas acessível, incorporando infográficos claros e uma voz confiante e autoritária. Este vídeo pode explicar efetivamente processos intrincados usando a geração de narração da HeyGen, garantindo que todos os espectadores compreendam o poder das capacidades robustas do sistema para gerenciar transições complexas de equipe.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Criador de Integração para Equipe Educacional

Simplifique e personalize seu processo de integração da equipe educacional com um criador digital, garantindo que novos contratados se sintam bem-vindos e preparados desde o primeiro dia.

1
Step 1
Crie Sua Jornada de Integração
Utilize software configurável para projetar uma jornada de integração personalizada adaptada aos novos papéis da equipe educacional. Comece definindo a estrutura dos seus portais de integração personalizados.
2
Step 2
Adicione Conteúdo de Integração Envolvente
Enriqueça a experiência do novo contratado carregando documentos digitais essenciais, módulos de treinamento e vídeos de boas-vindas com avatares de IA, tornando a informação acessível e dinâmica.
3
Step 3
Configure Fluxos de Trabalho Automatizados
Configure fluxos de trabalho automatizados para gerenciar tarefas, lembretes e aprovações de forma eficiente. Implemente o rastreamento de status para monitorar o progresso de cada novo contratado em sua jornada de integração.
4
Step 4
Lance e Otimize a Integração
Ofereça uma experiência perfeita e consistente compartilhando portais de integração personalizados com novos contratados. Aproveite os controles de marca para garantir que todos os materiais reflitam a identidade da sua instituição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Experiências de Boas-Vindas Personalizadas

.

Gere vídeos de boas-vindas inspiradores e personalizados de líderes escolares para apresentar a nova equipe educacional à cultura e valores da escola.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar o processo de integração da equipe educacional?

A HeyGen oferece aos líderes escolares ferramentas poderosas para simplificar a integração, transformando materiais estáticos em conteúdo de vídeo dinâmico. Nossos avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo permitem a criação eficiente de experiências de integração digital envolventes.

A HeyGen pode ajudar na criação de portais de integração personalizados para treinamento de integração de professores?

A HeyGen se destaca na geração de vídeos de treinamento de alta qualidade usando texto-para-vídeo e geração de narração, que podem ser integrados perfeitamente em portais de integração personalizados. Essa capacidade suporta fluxos de trabalho personalizados para uma experiência verdadeiramente sob medida.

Qual é o papel da HeyGen em melhorar eventos de novos contratados e integração de funcionários?

A HeyGen eleva eventos de novos contratados e integração de funcionários transformando apresentações em experiências de vídeo cativantes com avatares de IA e modelos & cenas dinâmicos. Nossos controles de marca robustos garantem que cada vídeo mantenha a identidade profissional da sua instituição.

Como a HeyGen apoia iniciativas de digitalização de integração e fluxos de trabalho automatizados?

A HeyGen capacita organizações a digitalizar a integração convertendo roteiros em conteúdo de vídeo profissional sem esforço. Isso se integra suavemente com fluxos de trabalho automatizados, enquanto modelos de integração para professores personalizáveis e acesso à biblioteca de mídia garantem consistência e eficiência no seu sistema de integração para educação.

