Crie um vídeo promocional vibrante de 45 segundos voltado para professores que desejam melhorar o engajamento em sala de aula. Este vídeo deve apresentar cortes rápidos de alunos interagindo com conteúdo digital e um professor dinâmico explicando conceitos, tudo ao som de uma música motivacional e inspiradora. Destaque como os "Templates & scenes" do HeyGen simplificam a criação de vídeos educacionais online atraentes para qualquer matéria.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional sofisticado de 60 segundos especificamente para criadores de cursos online ansiosos para mostrar sua expertise. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando filmagens B-roll polidas e visualizações de dados claras, acompanhadas por uma narração confiante e articulada. Demonstre o poder de usar "avatares de IA" realistas para entregar conteúdo envolvente, tornando a promoção de cursos fácil e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo curto e energético de 30 segundos projetado para canais de mídia social, direcionado a pequenos empresários e profissionais de marketing que precisam criar rapidamente um criador de vídeo promocional educacional. A narrativa visual deve ser acelerada, com cores vibrantes e gráficos modernos, apoiada por uma trilha sonora animada e cativante. Ilustre como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen simplifica todo o processo de produção, desde a ideia até o conteúdo compartilhável.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 50 segundos para produtores de conteúdo educacional, enfatizando acessibilidade e clareza. A estética visual deve ser limpa e direta, utilizando infográficos claros e texto na tela sincronizado, com uma narração calma e autoritária. Mostre a robusta funcionalidade de "Legendas/captions" do HeyGen, tornando o conteúdo complexo de criador de vídeo educacional de IA acessível a um público mais amplo e diversificado.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Promocionais Educacionais

Transforme facilmente seu conteúdo educacional em vídeos promocionais profissionais com ferramentas alimentadas por IA, projetadas para criadores de todos os níveis.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo Educacional
Comece inserindo seu roteiro ou ideia educacional e veja nossa plataforma usar a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar rapidamente seu rascunho inicial de vídeo.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA Envolventes
Enriqueça sua mensagem selecionando e integrando avatares de IA realistas que podem apresentar seu conteúdo com expressões naturais e entrega semelhante à humana, tornando o aprendizado mais interativo.
3
Step 3
Aplique Legendas Profissionais
Garanta acessibilidade e melhore a compreensão para todos os espectadores gerando automaticamente e personalizando legendas/captions precisas que sincronizam perfeitamente com o áudio do seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo promocional educacional e utilize nossas robustas opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para preparar seu conteúdo para visualização ideal em qualquer plataforma, pronto para distribuição sem esforço.

Casos de Uso

Crie Vídeos Promocionais para Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos promocionais envolventes para redes sociais para atrair novos alunos e promover conteúdo educacional.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos educacionais?

O HeyGen utiliza IA avançada para simplificar a criação de vídeos educacionais online de alta qualidade. Você pode transformar roteiros de texto em conteúdo envolvente usando avatares de IA realistas e geração avançada de narração, tornando o HeyGen um eficaz criador de vídeos educacionais com IA.

Posso produzir vídeos promocionais para meus cursos ou programas usando o HeyGen?

Com certeza! O HeyGen é um poderoso criador de vídeos promocionais educacionais, oferecendo templates e uma rica biblioteca de mídia com fotos e vídeos de estoque. Adicione facilmente legendas/captions ao seu vídeo promocional para melhorar a acessibilidade e maximizar o alcance nas redes sociais.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para conteúdo educacional?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização para adaptar seus vídeos educacionais. Utilize controles de branding para incorporar seu logotipo e cores específicas, integre diversas fotos e vídeos de estoque, e adicione texto animado para um visual polido e profissional que se alinha à sua marca.

O HeyGen é uma ferramenta ideal para criadores de cursos online e professores?

Sim, o HeyGen é especificamente projetado para capacitar criadores de cursos online e professores a produzir vídeos educacionais online profissionais. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e interface amigável para iniciantes permitem uma criação de vídeo sem complicações, permitindo que educadores se concentrem em entregar conteúdo impactante.

