Produza um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para estudantes que realizam aprendizagem baseada em projetos, orientando-os na criação de uma apresentação de vídeo impactante. A estética visual deve ser vibrante e moderna, utilizando gráficos dinâmicos e uma voz gerada por IA clara e entusiasmada. Destaque a facilidade de transformar um roteiro de projeto escrito em uma história visual usando as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, aprimorado com avatares de IA para apresentar o conteúdo e Legendas automáticas para acessibilidade no processo de criação de vídeo.
Desenvolva um vídeo de demonstração de 2 minutos voltado para administradores educacionais e desenvolvedores de currículo, ilustrando como o HeyGen atua como uma ferramenta web de ponta para atualizar e renovar cursos online. O vídeo deve adotar um estilo visual corporativo-educacional elegante, apresentando imagens de alta qualidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque e uma narração calma e autoritária. Enfatize como o conteúdo pode ser facilmente adaptado para várias plataformas demonstrando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para diferentes ambientes de aprendizagem.
Crie um vídeo explicativo conciso de 45 segundos para professores ou designers instrucionais antenados em tecnologia, demonstrando o poder dos recursos do Assistente com IA na simplificação da criação de aulas. O estilo visual deve ser dinâmico e futurista, usando gráficos ousados e cortes rápidos, acompanhado por uma narração de IA precisa e clara. Mostre como um avatar de IA pode explicar rapidamente conceitos técnicos complexos, utilizando Legendas automáticas para melhorar a compreensão, posicionando o HeyGen como uma ferramenta essencial de edição de vídeo para educadores modernos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona Sua Ferramenta de Vídeo Educacional

Capacite educadores e envolva alunos com conteúdo de vídeo dinâmico. Crie, personalize e compartilhe facilmente aulas e apresentações interativas.

1
Step 1
Crie a partir de Modelos
Inicie seu projeto de vídeo educacional selecionando entre modelos profissionalmente projetados. Estabeleça rapidamente uma base atraente para sua aula.
2
Step 2
Adicione Conteúdo Envolvente
Enriqueça seu vídeo com mídia rica de nossa biblioteca, integre seus próprios recursos ou utilize avatares de IA para entregar seu material de forma clara.
3
Step 3
Personalize e Aperfeiçoe
Personalize seu vídeo com controles de branding, adicione elementos interativos e garanta acessibilidade usando legendas e legendas automáticas.
4
Step 4
Compartilhe Sua Criação
Exporte seu vídeo final em várias proporções de aspecto para diversas plataformas ou compartilhe diretamente via um link da web, alcançando alunos onde quer que eles aprendam.

Enriqueça a Narrativa em Sala de Aula

Transforme tópicos complexos e eventos históricos em narrativas de vídeo cativantes com IA, tornando o aprendizado mais vívido e memorável para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos com IA para conteúdo educacional?

O HeyGen utiliza avatares avançados de IA e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que educadores transformem roteiros em aulas em vídeo envolventes sem esforço. Este processo simplificado capacita a criação de conteúdo de vídeo profissional para diversas experiências de aprendizagem.

O HeyGen pode integrar-se com plataformas educacionais existentes ou exportar vídeos de forma eficaz?

Sim, como uma ferramenta web versátil, o HeyGen suporta várias opções de exportação, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto para diferentes plataformas. Os usuários podem facilmente compartilhar no YouTube ou obter um link do Google Drive, garantindo integração perfeita nos fluxos de trabalho de aplicativos de sala de aula existentes.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade e o alcance dos vídeos para os alunos?

O HeyGen inclui recursos robustos como legendas automáticas e tradução com IA, tornando os vídeos educacionais acessíveis a um público mais amplo. Essas capacidades são cruciais para apoiar diversas necessidades de aprendizagem e promover cursos online inclusivos.

Como os educadores personalizam vídeos dentro do HeyGen para manter a consistência da marca?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que educadores personalizem vídeos com seus próprios logotipos e cores. Utilizando modelos e várias ferramentas de edição de vídeo, os usuários podem manter uma identidade visual consistente em todo o seu conteúdo de vídeo educacional.

