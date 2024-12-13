Crie um vídeo explicativo vibrante de 60 segundos para educadores, mostrando como simplificar tópicos complexos de ciências para alunos do ensino fundamental e médio. O estilo visual deve ser brilhante, animado e dinâmico, empregando gráficos envolventes e sobreposições de texto, complementados por uma narração entusiástica e música de fundo animada. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar seu plano de aula em um vídeo educacional animado sem esforço.

Gerar Vídeo