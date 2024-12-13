Gerador de Vídeos de Treinamento para Funcionários da Educação para Equipes de L&D

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes para equipes de L&D usando Avatares de IA para melhorar os resultados de aprendizagem.

Crie um vídeo de integração envolvente de 45 segundos destinado a novos funcionários da educação, destacando os procedimentos iniciais e dando as boas-vindas à instituição. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, apresentando um avatar de IA amigável que entregue uma narração clara e informativa. Utilize os poderosos avatares de IA da HeyGen para estabelecer um apresentador consistente e acessível, fazendo com que os novos contratados se sintam integrados desde o primeiro dia com este gerador de vídeos de treinamento para funcionários da educação.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
As equipes de L&D podem produzir um vídeo conciso de 30 segundos para atualizar os funcionários da educação existentes, detalhando novas mudanças de política ou anúncios urgentes. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, envolvente e direto ao ponto, apresentando animações de texto dinâmicas e imagens de arquivo relevantes com uma narração profissional. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente diretrizes escritas em vídeos de treinamento envolventes, garantindo que todos os funcionários sejam informados de maneira eficiente com este gerador de vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento técnico de 60 segundos para todos os funcionários da educação, demonstrando uma nova ferramenta de software ou um procedimento de conformidade crucial. Este vídeo deve manter um estilo visual limpo, instrutivo e fácil de seguir, utilizando demonstrações claras ou gravações de tela acompanhadas por uma voz confiante e articulada. Melhore a acessibilidade e a compreensão para diversos aprendizes incorporando o recurso confiável de legendas da HeyGen, garantindo que todos os funcionários possam compreender efetivamente o material de treinamento com o suporte de IA.
Prompt de Exemplo 3
Imagine criar um vídeo inspirador de 50 segundos para mostrar as melhores práticas em gestão de sala de aula ou métodos de ensino inovadores para líderes do departamento de educação e funcionários interessados em desenvolvimento profissional. A estética do vídeo deve ser inspiradora, positiva e visualmente atraente, usando modelos pré-desenhados junto com música edificante e uma voz encorajadora. Aproveite os Modelos & cenas prontos para uso da HeyGen para criar rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade que motive e eduque usando esta plataforma de vídeo de IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento para Funcionários da Educação

Simplifique a criação de conteúdo para equipes de L&D e entregue vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou digitando seu conteúdo de treinamento no gerador de vídeos de IA. Aproveite a funcionalidade de texto-para-vídeo do roteiro para gerar automaticamente cenas, estabelecendo a base para seus vídeos de treinamento para funcionários da educação.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou treinador. Personalize seu apresentador para garantir uma aparência profissional e consistente em todo o seu material de treinamento, tornando seus vídeos de treinamento mais envolventes.
3
Step 3
Adicione Narrações e Visuais
Enriqueça seu roteiro com narrações de IA com som natural em vários idiomas. Enriquecer ainda mais seu treinamento integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia para ilustrar conceitos-chave, criando material de treinamento envolvente com IA.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe o Treinamento
Finalize seu vídeo com edições precisas, garantindo redimensionamento de proporção para várias plataformas. Exporte seus vídeos de treinamento concluídos em alta definição, prontos para serem compartilhados com seus funcionários da educação ou integrados em seus LMSs para fácil acesso.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Material de Treinamento Complexo

.

Transforme conceitos educacionais complexos em conteúdo de vídeo claro e envolvente impulsionado por IA para facilitar a compreensão dos funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para equipes de L&D?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos de IA intuitivo e uma plataforma de vídeo de IA, permitindo que as equipes de L&D transformem rapidamente roteiros em vídeos de treinamento profissionais. Sua funcionalidade de texto-para-vídeo elimina a produção complexa, simplificando a criação de conteúdo essencial de aprendizagem.

A HeyGen pode criar material de treinamento envolvente com avatares de IA e narrações?

Absolutamente, a HeyGen capacita os usuários a produzir material de treinamento dinâmico com IA. Você pode selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA e gerar narrações de IA realistas para entregar conteúdo educacional envolvente sem esforço, garantindo alto engajamento.

Quais recursos tornam a HeyGen um gerador ideal de vídeos de treinamento para funcionários da educação?

Como um gerador líder de vídeos de treinamento para funcionários da educação, a HeyGen oferece modelos extensos e uma biblioteca de mídia, acelerando significativamente a criação de vídeos. Suas capacidades permitem o desenvolvimento rápido de vídeos de treinamento abrangentes adequados para diversas necessidades de aprendizagem.

Como a HeyGen garante consistência de marca e acessibilidade em vídeos de treinamento?

A HeyGen fornece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores diretamente em seus vídeos de treinamento, mantendo uma imagem de marca consistente. Além disso, recursos como legendas e Traduções com 1 Clique aumentam a acessibilidade para um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo