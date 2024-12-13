Crie um vídeo de integração envolvente de 45 segundos destinado a novos funcionários da educação, destacando os procedimentos iniciais e dando as boas-vindas à instituição. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, apresentando um avatar de IA amigável que entregue uma narração clara e informativa. Utilize os poderosos avatares de IA da HeyGen para estabelecer um apresentador consistente e acessível, fazendo com que os novos contratados se sintam integrados desde o primeiro dia com este gerador de vídeos de treinamento para funcionários da educação.

Gerar Vídeo