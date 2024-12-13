Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore os logotipos e cores da sua instituição em seus projetos de "criador de vídeos educacionais". Você pode exportar seus "projetos de vídeo" finais em nítida "qualidade 4k", garantindo que seu conteúdo de "criador de vídeos de política educacional" pareça profissional e polido para qualquer público.