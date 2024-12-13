Criador de Vídeos de Módulos Educacionais para E-learning Envolvente

Aumente o engajamento dos alunos. Crie aulas em vídeo dinâmicas a partir de roteiros de texto em minutos usando o recurso de Texto-para-vídeo com IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma aula em vídeo envolvente de 60 segundos voltada para alunos de sala de aula virtual, simplificando um conceito científico complexo. Use visuais animados e brilhantes e uma narração entusiasmada gerada diretamente de um roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo uma experiência de aprendizado acessível e cativante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de módulo de e-learning de 30 segundos para profissionais ocupados que precisam de uma rápida atualização de habilidades. Empregue uma estética visual moderna e minimalista com os principais pontos destacados visualmente. Aumente a clareza e o engajamento aproveitando a geração de narração da HeyGen para fornecer uma narração suave, mas autoritária, perfeitamente complementada por legendas precisas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma introdução de vídeo interativa e vibrante de 50 segundos para um curso online, destinada a dar boas-vindas aos participantes e delinear os objetivos de aprendizado de forma eficaz. Use um estilo visual dinâmico e limpo, música de fundo energética e um apresentador amigável e encorajador. Garanta inclusão e acessibilidade incorporando legendas precisas geradas pela HeyGen para todo o conteúdo falado.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Módulos Educacionais

Transforme facilmente seu conteúdo educacional em módulos de vídeo envolventes com IA, economizando tempo e recursos enquanto melhora os resultados de aprendizado.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo educacional ou roteiro. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de texto-para-vídeo para estabelecer a base do seu módulo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser o apresentador envolvente do seu módulo de aprendizado, garantindo uma entrega profissional e consistente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Narrações
Enriqueça seu módulo com visuais relevantes, música de fundo e personalize as narrações para corresponder ao tom e idioma desejados para uma experiência imersiva.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo, gere automaticamente legendas para acessibilidade e, em seguida, exporte-o no formato de sua preferência, pronto para qualquer sistema de gerenciamento de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Dê Vida aos Assuntos

.

Transforme assuntos abstratos ou históricos em experiências de aprendizado vívidas e memoráveis por meio de narrativas em vídeo impulsionadas por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meu processo de criação de vídeos educacionais?

A HeyGen permite que você transforme seu módulo de e-learning em criador de vídeos, aproveitando a IA avançada para aulas em vídeo dinâmicas. Você pode facilmente criar vídeos educacionais envolventes com qualidade profissional.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para a criação de aulas em vídeo?

A HeyGen oferece ferramentas criativas poderosas, como avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, para simplificar sua produção de vídeos educacionais. Crie aulas em vídeo atraentes rapidamente, fornecendo apenas seu roteiro.

Posso personalizar modelos de vídeo para meus módulos de e-learning?

Sim, a HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo que você pode personalizar facilmente para atender às suas necessidades específicas de módulos de e-learning. Eleve seus vídeos educacionais com branding e conteúdo personalizados.

Como a HeyGen suporta a adição de narrações e legendas aos vídeos educacionais?

A HeyGen integra perfeitamente a geração de narrações e legendas automáticas, tornando seus vídeos educacionais mais acessíveis e profissionais. Aumente o engajamento de aprendizado para todos os públicos com esses recursos essenciais.

