Crie um vídeo de atualização econômica local de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e membros da comunidade local, explicando as principais tendências econômicas regionais. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável apresentando os dados, complementado por cores vibrantes e gráficos dinâmicos para tornar conceitos econômicos complexos facilmente compreensíveis. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a geração de narração para entregar uma mensagem profissional e envolvente, garantindo uma comunicação clara do impacto econômico local.

