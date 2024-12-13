Desenvolva um vídeo atraente de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e empreendedores de e-commerce, projetado para apresentar o lançamento de um novo produto e ilustrar como um poderoso criador de vídeos de produtos pode aumentar as vendas de forma eficaz. O estilo visual deve ser dinâmico e energético, com música pop moderna, complementado por uma narração clara. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar rapidamente descrições de produtos em visuais envolventes para máximo impacto.

