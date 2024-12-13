Crie um vídeo de lançamento de produto de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, apresentando um novo dispositivo de casa inteligente. O estilo visual deve ser elegante e futurista, com cortes dinâmicos e imagens limpas do produto, complementado por uma trilha sonora animada e inspiradora. Este vídeo demonstrará o poder de um Gerador de Vídeo de Produto com IA para gerar rapidamente conteúdo envolvente, aproveitando "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para narrar os principais benefícios e apresentando "avatares de IA" realistas explicando os pontos de venda exclusivos do dispositivo.

Gerar Vídeo